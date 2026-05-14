Control de precios de combustibles quitará rentabilidad: Ildefonso Guajardo advierte posible escasez

Mérida, Yucatán. - El control de precios en combustibles podría provocar que empresarios gasolineros decidan dejar de comercializar productos que no les generen rentabilidad, lo que se convertiría en un problema de abasto, advirtió el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

“El producto más caro es aquel que no se consigue y con el control de precios lo único que cometemos es escasez”, indicó el especialista comercial durante la convención anual de Onexpo Nacional.

Guajardo reconoció que el gobierno busca contener el impacto social derivado del aumento en los precios de los energéticos, pero sostuvo que trasladar esa presión al sector privado resulta insostenible.

“A un empresario tú no le puedes pedir que haga lo imposible. Tú no le puedes pedir que venda un producto donde no tiene utilidades y tiene pérdidas”, indicó.

¿Riesgos de confrontación entre empresarios y gobierno?

El exnegociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) consideró que una confrontación directa entre empresarios y gobierno no sería conveniente, aunque defendió que cada empresa debe tomar decisiones para proteger la viabilidad de sus negocios.

“Si ustedes en un producto no tienen utilidad y solo pérdidas, están en todo su derecho en decisiones individuales de no comercializar ese producto”, señaló.

Asimismo, criticó que el gobierno busque contener los precios sin asumir el costo fiscal que ello implica.

“El gobierno tiene que decidir, o se abre un hoyo fiscal inmanejable, que va a tener un problema serio en el equilibrio de las finanzas públicas, o libera el impacto a precios no poniendo en riesgo las finanzas públicas”, sostuvo.

‘Favoritismo a Pemex afectaría el T-MEC’

Guajardo también afirmó que varias medidas aplicadas en el sector energético podrían convertirse en temas de presión durante la revisión del T-MEC, particularmente por presuntos favoritismos hacia Pemex.

“Tú no puedes, por ejemplo, subsidiar solo la gasolina de Pemex. Es una violación a tu compromiso en el acuerdo”, dijo.

Añadió que existen cuestionamientos relacionados con permisos de importación, retrasos regulatorios y estándares diferenciados para el diésel importado y el comercializado por Pemex.

“Ha habido violaciones en importación de gasolinas, ha habido en permisos, en retrasos, ha habido violaciones en subsidios indebidos, los gasolineros deben aprovechar la representación que tienen con marcas internacionales, ya que tienen un gran poder de cabildeo en Washington”, aseguró.

Seguridad y combate al crimen organizado impactan revisión del T-MEC

El exsecretario advirtió que México llega en una posición de mayor vulnerabilidad frente a Estados Unidos debido a la creciente mezcla entre las agendas comercial, de seguridad y combate al crimen organizado.

“Acepto que estamos en una circunstancia hoy de mayor vulnerabilidad en la relación con Estados Unidos que la que siempre hemos estado. Y lo estamos porque nos hemos autoinfligido esa vulnerabilidad”, afirmó.

Según Guajardo, la relación bilateral atraviesa una etapa distinta a la observada en negociaciones anteriores, debido a que Washington ya no separa los temas comerciales de los asuntos relacionados con seguridad y narcotráfico.

“Hoy eso es imposible. Hoy eso se acabó”, dijo al referirse a la separación histórica entre las negociaciones comerciales y las agendas de migración y seguridad.

Guajardo no prevé que la revisión del T-MEC termine este año, sino hasta 2027. Ante la posibilidad de realizar revisiones anuales del acuerdo, tal como lo planteó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en un foro organizado por El Financiero, consideró que se debe cuidar la certidumbre para la inversión a largo plazo.

“(Pueden ser) reuniones del secretariado anuales para mejorar los términos del acuerdo, no para negociarlo ni hacer cambios sustantivos que alteren la planeación de las empresas, el valor del acuerdo es por su predictibilidad del ambiente de negocios de mediano y largo plazo, sería ilógico andarlo renegociando cada año”, afirmó.

Finalmente, consideró que los temas energéticos en la revisión del T-MEC ya están incorporados, aunque podría haber un nuevo capítulo en materia de minerales estratégicos y recursos naturales.