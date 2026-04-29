‘Diésel estaría en 35 pesos el litro sin acuerdos’: Sheinbaum ‘celebra’ pacto con gasolineros

El objetivo de reducir el precio del diésel es reducir las comisiones que cobra el transporte de carga que mueve productos como frutas y verduras.

México está en una mejor posición para enfrentar el aumento de los precios del petróleo por la guerra en Irán gracias al acuerdo hecho con los gasolineros, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles 29 de abril.

La presidenta ‘celebró’ el nuevo precio tope del diésel pactado con la IP en la reunión celebrada con el Gobierno en Palacio Nacional.

“Le entramos a apoyar la economía de las familias mexicanas y ayer logramos que el diésel llegue la próxima semana a 27 pesos por litro. Estaría sobre 35 pesos por litro sin estos acuerdos. Habla de un esfuerzo integral de todos, todos ponen de su parte”, destacó en la ‘mañaneras’ de este 29 de abril.

Claudia Sheinbaum enfatizó que el acuerdo del precio tope para el diésel es temporal y que terminará una vez se resuelva el conflicto por el cierre del Estrecho de Ormuz.

Este miércoles, los precios del petróleo volvieron a dispararse ante la perspectiva de un estancamiento en las negociaciones entre EU e Irán. El Wall Street Journal reportó que el presidente Donald Trump prefiere mantener el bloqueo a los puertos iraníes antes que reanudar los bombardeos contra la República Islámica.

Las ‘matemáticas’ detrás del nuevo precio tope al diésel

El acuerdo previo entre la administración de Claudia Sheinbaum y los gasolineros era el de mantener el precio del diésel en 28 pesos.

¿Cómo se logrará un descuento extra de un peso? Alejandro Montufar, director general de PETROIntelligence, explicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá reducir el precio del diésel que vende en sus Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) en aproximadamente 90 centavos.

Los 10 centavos restantes provendrán de la reducción de las comisiones bancarias para los pagos de gasolinas hechos con tarjeta, agregó. Actualmente, Pemex vende diésel a los gasolineros en 26.140 pesos por litro.

El especialista advirtió que mantener el litro del diésel en 27 pesos se perfila complicado, especialmente para aquellos gasolineros que no se abastecen con Pemex.

Los importadores privados ofrecen el diésel al mayoreo 1 o 2 pesos por arriba del precio de Pemex, aunque incluso, algunos han llegado a ofrecerlo en 30 pesos, lo que implica un sobreprecio cercano al 15 por ciento, puntualizó el especialista.

Hacienda y la banca acuerdan pacto para reducir comisiones en pago de gasolinas

El lunes pasado, el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la banca de México anunciaron la reducción de comisiones cobradas en gasolineras por pagos con tarjeta y vales como parte de una estrategia para contener el precio de los combustibles.

“Es muy importante el anuncio para la economía de las familias mexicanas que enfrentan en estos momentos (…) la posibilidad, digamos, de que haya incrementos en los combustibles dado el entorno internacional, pero la reacción del gobierno mexicano ha sido muy rápida", destacó Édgar Amador, secretario de Hacienda.

La medida entrará en vigor el próximo viernes 1 de mayo y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026. Amador explicó que se eliminará la cuota de intercambio en operaciones con tarjetas de crédito y débito, además de aplicarse descuentos en transacciones con vales usados por flotillas de transporte y logística.

Con información de Héctor Usla y EFE