Pemex ‘frena’ derrame de diésel en muelle de la refinería Deer Park: ‘Fue por la interacción de 2 barcos’

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este lunes 13 de abril que logró contener un derrame de diésel registrado en el muelle de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas.

De acuerdo con Pemex, el incidente fue provocado por la interacción entre dos embarcaciones privadas: una que se encontraba en proceso de abastecimiento de diésel y otra que, tras concluir su carga, se dirigía hacia la salida del canal.

“Personal especializado de Deer Park contuvo un derrame de diésel registrado en el muelle de la refinería, ocasionado por la interacción de dos barcos privados”, detalló en un comunicado.

Ante el derrame, la refinería activó de inmediato sus protocolos de seguridad y notificó a la comunidad y a las autoridades correspondientes mediante un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3.

Pemex también detalló que mantiene comunicación estrecha con la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y aseguró que, hasta el momento, no se reportan afectaciones en el canal de navegación.

Asimismo, estimó que las labores de reparación y limpieza total podrían concluir en un plazo aproximado de dos días.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el derrame de díesel en la refinería Deer Park?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que “está bajo control” el derrame de diésel registrado en el muelle de la refinería de Deer Park, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), y ubicada en el sur de Texas.

“Sí, está todo bajo control”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional y precisó que desde la noche del domingo le informaron del incidente.

Los hechos ocurren luego de varios problemas en diferentes instalaciones de Pemex, como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, sureste del país, ocurrido a principios de marzo y el cual continúa generando preocupación entre comunidades pesqueras y especialistas.

Además, días después, la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, registró un incendio en una bodega de almacenamiento de coque que movilizó a más de 150 elementos de emergencia, aunque fue controlado sin personas lesionadas.

Previamente, el 17 de marzo, un siniestro en ese mismo complejo Olmeca, que dejó cinco personas fallecidas tras la ignición de aguas aceitosas acumuladas por fuertes lluvias en un área externa de la instalación.

Con información de EFE