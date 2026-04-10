Deuda de Pemex: ¿Qué sabemos del plan ‘Orión 2′ que se ‘cocina’ para pagar a proveedores?

Pemex prepara ‘Orión 2’: el plan clave para enfrentar su deuda millonaria a contratistas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La última semana se dividieron las opiniones sobre los cambios en el sector energético de México; sin embargo, uno de los pendientes importantes son las finanzas.

Petróleos Mexicanos (Pemex) arrastra adeudos millonarios a contratistas, aunque en la administración de Claudia Sheinbaum se estructuró un camino hacia el saneamiento financiero de la empresa estatal, que aún es largo.

El plan recibió el nombre Orión, un mecanismo coordinado por Pemex, el titular de Banobras, Jorge Mendoza; y Edgar Amador, actual secretario de Hacienda y Crédito Público, con el que se destinaron 250 mil millones de pesos para disminuir la deuda con los prestadores de servicios.

Los recursos únicamente cubrieron los trabajos y servicios ejecutados en 2025, es decir, que la deuda de 2024 y años anteriores, sigue sin liquidarse.

¿Qué es el plan ‘Orión 2′ que prepara la administración de Sheinbaum?

De acuerdo con la información de la periodista Jeanette Leyva Reus publicada en su columna ‘Recuperar a Pemex’, el gobierno de México y Pemex prepara una nueva estrategia para pagar a los contratistas.

A poco más de seis meses de haberse lanzado el primer esquema de pagos, funcionarios de primer nivel de las tres dependencias (Pemex, Hacienda y Banobras) ya trabajan en un segundo vehículo financiero bautizado como “Orión 2”.

La columnista de El Financiero, explica que este plan busca un nuevo levantamiento de capital proveniente de la banca comercial y de inversionistas institucionales. Mientras los contratistas tendrán que “hacer fila” para recibir sus pagos.

Además, se prevé la implementación de filtros de revisión. Los pagos estarán condicionados a una previa validación de contratos y facturas, responsabilidad que recaerá en el equipo de Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex.

La incógnita sobre ‘Orión 2′ que plantea Jeanette Leyva

En tanto, Edgar Amador será el responsable de diseñar el nuevo salvavidas financiero para Pemex. Sin embargo, la columnista Jeanette Leyva plantea una duda fundamental sobre la viabilidad del sector energético a corto plazo.

Y es que aún no está claro si los recursos de ‘Orión 2′ se destinarán a cubrir la millonaria deuda histórica dejada por el gobierno anterior, o si se utilizarán para sostener los trabajos de exploración, extracción y producción que se anunciaron para este año.

Además, subraya que, más allá de los nuevos planes, la realidad operativa de Pemex sigue frágil. La empresa enfrenta una baja liquidez para su operación diaria, ello impide el mantenimiento de la infraestructura y la modernización de los equipos, una situación que, en caso de no resolverse, podría desencadenar una nueva crisis operativa en todo el sector petrolero de México.