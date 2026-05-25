Encabeza Evelyn Salgado homenaje al lábaro patrio en la escuela primaria “Quetzalcóatl” de Chilpancingo 

Como parte de las actividades cívicas que se realizan en centros educativos del estado, y a fin de establecer una comunicación directa y efectiva con directivos y docentes, para conocer las principales necesidades de la comunidad educativa, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, encabezó el acto de honores a la bandera en la escuela primaria “Quetzalcóatl”, de Chilpancingo.

En su mensaje a la comunidad escolar dijo que estos actos dan fortaleza nacional, promueven los valores e inculcan la participación responsable de las y los estudiantes, estuvo acompañada de docentes y personal administrativo, así como del secretario de Educación en Guerrero, Ricardo Castillo Peña.

La gobernadora agradeció la invitación que le hiciera el alumno Emmanuel Arango, quien en días pasados la invitó a visitar su centro educativo, hecho que quedo formalizado con esta visita y donde se aprovechó para hacer la entrega de material educativo, deportivo, así como apoyo para rehabilitación de diversos espacios para generan mejores condiciones para la formación académicas del alumnado.

Ahí la mandataria estatal dijo que habrá de continuar con estas visitas en escuelas de toda la entidad, para estar atenta y escuchar de viva voz las necesidades de los centros educativos, “es muy importante estar cerca de nuestras escuelas, de su gente, vamos a visitar escuelas de todo Guerrero para verificar que se cuente con espacios dignos y seguros, tengan la certeza que en este gobierno tienen a una aliada que le apuesta a la educación como el medio correcto para lograr la transformación de nuestro Estado”.

Agradecióvy reconoció a la comunidad educativa por la responsabilidad y el compromiso frente a sus aulas, así como a todo el personal administrativo que ahí labora y quienes hacen que la escuela sea digna y con alto compromiso con la educación, resaltó que con estas visitas se busca reconocer las necesidades de los centros educativos.

Además felicitó al grupo de basquetbol femenil de este centro educativo, las “Quetzales”, quienes obtuvieron su pase a los juegos escolares nacionales, enfrentándose a más de 10 mil participantes de todo Guerrero, destacó que el deporte da identidad y un mayor compromiso con el esfuerzo personal, “van a Jalisco a representar a Guerrero, háganlo con mucho orgullo que aquí estamos muy seguros de su capacidad, no dudamos que obtendrán grandes resultados en esta justa deportiva, ustedes como alumnos no solo son el futuro de Guerrero, son su presente, den lo mejor de sí para alcanzar sus objetivos”. Expresó.

Por su parte el responsable de la educación en el estado, Ricardo Castillo Pena, dijo que gracias al apoyo que el gobierno estatal brinda a los centros educativos en todo Guerrero, es que se cuentan con espacios dignos y con gran calidad para lograr el objetivo de formar personas de bien, destacando que la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, invierte en educación de primer nivel, “debemos estar cerca de quienes aprenden y de quienes enseñan, sabemos que es una prioridad de este gobierno garantizar que las infancias cuenten con espacios dignos, cuentan con el apoyo que sea necesario para la formación de quienes serán el futuro de este país”.

El director de la escuela primeria “Quetzalcóatl”, Jesús Solís Ramírez, agradeció el apoyo que está recibiendo la institución, destacando que todo apoyo que sume es de gran beneficio para proporcionar espacios de calidad para sus alumnos, así mismo reconoció que los apoyos que se entregan en la escuela, serán de mucha ayuda para la formación académica de su alumnado, así como dará una nueva imagen a la institución.

Acompañaron a la gobernadora el titular del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Enrique Ramírez Barrios, quienes serán los responsables de dar inicio con los trabajos de mejoramiento en la imagen del centro educativo, así mismo los alumnos Santiago Jaciel Santos, Yatziri Valeria Román y Diego Marcelo, así como padres de familia.