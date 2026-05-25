Por primera vez sin jugadores del Real Madrid: Lista de convocados de España para el Mundial 2026

Luis de la Fuente presentó la lista de 26 jugadores con los que España disputará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. (Foto: EFE/Andreu Dalmau).

La selección de España presentó su lista oficial de 26 jugadores para el Mundial 2026, una convocatoria que quedará registrada por un hecho inédito: por primera vez en la historia, el combinado español no contará con futbolistas del Real Madrid en su plantilla para la Copa del Mundo de la FIFA.

El técnico Luis de la Fuente anunció este lunes la convocatoria para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde España compartirá el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

La lista incluye novedades como Joan García, Marc Pubill, Eric García y Víctor Muñoz, además de las presencias de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes llegan con molestias musculares.

Lista de convocados de España para el Mundial 2026

La convocatoria de España para la Copa del Mundo quedó conformada por 26 futbolistas distribuidos en cuatro posiciones.

Lamine Yamal y Nico Williams fueron incluidos en la convocatoria de España pese a terminar la temporada con molestias musculares. (Foto: EFE).

Porteros

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal, ENG)

Joan García (FC Barcelona)

Defensas

Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Pau Cubarsi (FC Barcelona)

Marc Pubill (Atlético de Madrid)

Eric García (FC Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea, ENG)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, GER)

Centrocampistas

Rodrigo Hernández (Manchester City, ENG)

Martín Zubimendi (Arsenal, ENG)

Pedri (FC Barcelona)

Fabían Ruiz (París Saint-Germain, FRA)

Dani Olmo (FC Barcelona)

Mikel Merino (Arsenal, ENG)

Gavi (FC Barcelona)

Alex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG)

Ferrán Torres (FC Barcelona)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Borja Iglesias (Celta de Vigo)

Nico Williams (Athletic Club)

Víctor Muñoz (CA Osasuna)

España jugará el Mundial 2026 sin futbolistas del Real Madrid

La ausencia de jugadores del Real Madrid representa el principal tema alrededor de la convocatoria española. Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García aparecieron en la prelista de 55 futbolistas, pero finalmente quedaron fuera de la nómina definitiva.

Sobre esta situación, Luis de la Fuente explicó que el criterio de selección no se basó en el club de procedencia: “Afortunadamente soy seleccionador nacional, no miro la procedencia de ningún jugador. Yo sólo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo”.

El antecedente más cercano de una situación similar ocurrió en la Eurocopa de 2021, cuando España tampoco tuvo futbolistas madridistas disponibles por lesiones de Dani Carvajal y Sergio Ramos.

Sin embargo, esta es la primera ocasión en la que la selección española deja fuera a todos los jugadores del Real Madrid sin que existan bajas médicas de por medio.

En los Mundiales, el registro más bajo de representación madridista se remontaba a 1950, cuando Luis Molowny fue el único integrante del club blanco en la plantilla española.

Las novedades de Luis de la Fuente respecto a la Eurocopa 2024

La convocatoria para el Mundial 2026 presenta diez modificaciones respecto al equipo que conquistó la Eurocopa 2024: Joan García, Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Pablo Páez, ‘Gavi’, Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Borja Iglesias.

Destaca Joan García, quien reemplaza a Álex Remiro en la portería después de una temporada en la que ganó LaLiga y la Supercopa de España con el Barcelona.

En defensa aparecen Marcos Llorente y Pedro Porro como alternativas en el lateral derecho tras la salida de Dani Carvajal y el retiro internacional de Jesús Navas. También fueron incluidos Pau Cubarsí, Marc Pubill y Eric García.

Cubarsí apunta a disputar su primer Mundial con apenas 19 años después de consolidarse en el Barcelona y sumar once partidos con la selección absoluta. Marc Pubill, de 22 años, recibió su primera convocatoria mundialista tras su crecimiento en el Atlético de Madrid.

En el mediocampo, Gavi regresa a una gran competición internacional luego de perderse la Eurocopa 2024 por lesión. El futbolista del Barcelona reemplaza a Fermín López, quien sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

La delantera también tuvo movimientos importantes. Borja Iglesias ocupará el lugar que anteriormente pertenecía a Álvaro Morata, ausente desde septiembre de 2025 en las convocatorias del combinado nacional. El atacante llega tras marcar 18 goles con el Celta de Vigo.

Otro de los nombres nuevos es Víctor Muñoz. El extremo de Osasuna debutó con España en marzo pasado y anotó un gol apenas nueve minutos después de ingresar frente a Serbia.

Lamine Yamal fue incluido en la convocatoria de España para el Mundial 2026 pese a las molestias musculares con las que cerró la temporada. EFE/Alberto Estévez

Lamine Yamal y Nico Williams llegan con molestias musculares

La convocatoria mantiene a dos de las principales figuras ofensivas de España pese a sus problemas físicos. Tanto Lamine Yamal como Nico Williams terminaron la temporada con lesiones musculares y podrían perderse el debut mundialista ante Cabo Verde.

A pesar de ello, Luis de la Fuente decidió incluirlos en la lista con la expectativa de que puedan recuperarse durante la preparación previa al torneo y asumir un rol importante en la fase de grupos.

Calendario de España rumbo al Mundial 2026

España iniciará su concentración el 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. Los futbolistas que disputarán finales europeas (Champions y Liga de Conferencia) se incorporarán posteriormente, mientras que nueve jugadores de apoyo trabajarán temporalmente con el plantel principal.

Antes del inicio del Mundial, la selección española jugará dos partidos amistosos:

España vs. Irak, 4 de junio, La Coruña

España vs. Perú, 9 de junio, Puebla, México

Después del encuentro ante Perú, España regresará a Chattanooga (Estados Unidos), ciudad elegida como sede de concentración durante la primera fase de la competencia.

Partidos de España en el Mundial 2026

España vs. Cabo Verde – 15 de junio

España vs. Arabia Saudí – 21 de junio

España vs. Uruguay – 27 de junio, Guadalajara, México

El objetivo del equipo dirigido por Luis de la Fuente será conquistar la segunda estrella mundialista de su historia, después del título obtenido en Sudáfrica 2010.

Con información de EFE.