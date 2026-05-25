CNTE y estudiantes del IPN marchan este lunes en CDMX: ¿Qué calles cerrarán HOY? Esta será su ruta

La CNTE y alumnos del IPN se concentrarán este lunes 25 de mayo en CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

¡Sal con tiempo de casa! La Ciudad de México tendrá este lunes 25 de mayo diversas movilizaciones encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por lo que se prevén afectaciones viales en distintos puntos de la CDMX.

La principal movilización será realizada por la CNTE, que convocó a una marcha a las 09:00 horas desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino.

De acuerdo con la convocatoria, los maestros de la CNTE exigirán la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para atender sus demandas centrales, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejoras salariales y laborales, así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

La movilización contará con el respaldo de diversas secciones sindicales y organizaciones magisteriales de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Michoacán y Estado de México, además de integrantes del Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN Sección 11.

Las autoridades no descartan que los manifestantes instalen un plantón en la explanada del Zócalo como medida de protesta, además del arribo de autobuses con contingentes provenientes de distintos estados. Se prevé una asistencia aproximada de 2 mil personas.

¿Qué calles y avenidas serán afectadas HOY por la marcha de la CNTE?

La ruta de la CNTE prevista para la movilización contempla las siguientes calles:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calle 5 de Mayo

Plaza de la Constitución

Por ello, se esperan cierres parciales y afectaciones a la circulación en la zona centro de la CDMX durante gran parte de la mañana y el mediodía.

¿Qué calles afectarán estudiantes del IPN este lunes 25 de mayo?

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizarán este lunes diversas actividades y asambleas en planteles de la Ciudad de México, por lo que no se descartan afectaciones viales.

La comunidad estudiantil del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 15 “Diodoro Antúnez Echegaray”, ubicado en Cerrada Gastón Melo número 41, colonia Tenantitla, alcaldía Milpa Alta, llevará a cabo una concentración a las 13:00 horas.

Los estudiantes exigen la destitución de la directora del plantel, al considerar que no ha dado solución a sus demandas y que no cuenta con la capacidad para representar a la comunidad estudiantil. La movilización contará con el respaldo de la Agrupación de Trabajadores de la Educación “Nuestra Clase”.

Debido a esta actividad, podrían registrarse afectaciones en vialidades cercanas como:

Cerrada Gastón Melo

Avenida México

Calles de la colonia Tenantitla

Vías de acceso al centro de Milpa Alta

Asimismo, el colectivo “Synergia” de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) realizará una asamblea a las 13:00 horas dentro de las instalaciones del plantel, ubicadas en Avenida Instituto Politécnico Nacional número 2580, colonia La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante la reunión discutirán las próximas acciones ante el presunto incumplimiento de sus demandas por parte de autoridades del IPN, además del proceso de postulación de representantes estudiantiles y la respuesta relacionada con los hechos ocurridos durante la marcha del pasado 21 de mayo.

No se descarta la participación de estudiantes de otras unidades académicas ni la realización de brigadeo informativo en las inmediaciones, lo que podría generar afectaciones en:

Avenida Instituto Politécnico Nacional

Miguel Bernard

Acueducto de Guadalupe

Vialidades cercanas a Indios Verdes y La Laguna Ticomán

Las autoridades recomiendan a automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.