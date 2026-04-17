Estudiantes del IPN toman Canal 11 para denunciar malversación de recursos: ‘No habrá Mundial’, advierten

“No habrá Mundial”: alumnos del IPN llevan protesta a Canal 11. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomaron las instalaciones de Canal 11 para denunciar problemáticas que afectan a la comunidad estudiantil.

Ante la falta de atención de las autoridades educativas, los alumnos decidieron manifestarse y solicitaron el ingreso a la televisora pública para exponer sus demandas.

En un comunicado explicaron que integrantes de la Asamblea de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas buscaban que sus exigencias se transmitieran en vivo.

Sin embargo, “al llegar a las instalaciones se les negó el acceso, por lo cual se tomó la decisión de ejercer el derecho de libre tránsito por parte de la comunidad estudiantil dentro de las instalaciones del IPN”.

Los estudiantes lograron ser atendidos por directivos y personal del canal. Tras varias horas de diálogo, ambas partes acordaron abrir un espacio para la transmisión de un posicionamiento. A las 18:00 horas del 16 de abril, la comunidad estudiantil expuso las problemáticas que enfrenta.

Estudiantes del IPN denuncian malversación del presupuesto

Frente a las cámaras y en transmisión en vivo, un grupo de estudiantes exigió la renuncia del director general, Arturo Reyes Sandoval, quien fue anunciado como integrante de un grupo de especialistas que evaluará la viabilidad del fracking en México.

Rechazaron la versión oficial de las autoridades educativas sobre un “manejo muy atinado”. Acusaron falta de recursos y apoyos, así como un conflicto por la presunta malversación del presupuesto federal y de las aportaciones voluntarias de egresados.

“Hoy el IPN sufre la falta de recursos, apoyo y el conflicto de cómo se malversa el presupuesto federal y las aportaciones voluntarias de egresados, (para) ver quién se queda con el presupuesto del Instituto”, leyó una estudiante.

“El IPN está en decadencia, que los problemas actuales se sufren todos los días y no son solo un tropiezo como lo quieren hacer ver. El IPN agoniza por la misma problemática de varios años atrás”, agregó otro estudiante.

Señalaron que la fundación “Patronato Corazón Guinda y Blanco” es un fraude, que supuestamente funciona como fachada y beneficia a los dirigentes de la institución.

Invitaron al resto de la comunidad del IPN a sumarse a las movilizaciones, investigar la presunta malversación de recursos, organizarse y tomar acciones. Además, advirtieron que “no habrá Mundial” en caso de que sus demandas no reciban respuesta.

“Nosotros tenemos muy claro una cosa, si hay Guinda, Blanco y Sandoval, entonces no habrá Mundial (2026)”, afirmaron.

Sobre los hechos no se reportó alguna persona herida ni destrozos.