Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 3 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 3 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las recientes protestas de la CNTE que obligaron a cancelar la capacitación de voluntarios del Fan Fest en el Zócalo.
El comité organizador de la Federación Internacional de Futbol Asociación(FIFA) canceló la capacitación de los voluntarios debido a las violentas protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores.
Además, también se prevé que Sheinbaum hable sobre el arancel de 10 por ciento a México y Canadá tras investigación por trabajos forzados.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 3 de junio?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: ¿Qué pasó en su ‘mañanera’ del martes 2 de junio?
- En la conferencia del martes, Sheinbaum pidió al embajador de EU en México, Ronald Johnson, que respete los asuntos internos del país, luego del posicionamiento que emitió en redes sociales sobre el combate al crimen organizado y los señalamientos de la mandataria sobre una presunta injerencia de grupos de derecha de Estados Unidos.
- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los disturbios registrados en la manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueran provocados por los maestros.
- En temas de salud, Claudia Sheinbaum comentó que Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, viajó a Washington para definir la colaboración para evitar la propagación del ébola.
- El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, confirmó que la empresa Zdenko ofreció sesiones de hemodiálisis con sobrecostos de hasta 200 por ciento en el Estado de México y Puebla.
- David Kershenobich, secretario de Salud, informó que los casos de dengue son menores en comparación con 2024 y 2025. En total van 2 mil 136 casos confirmados y 4 muertes. En los años anteriores fueron 13 mil 398 y 3 mil 511, respectivamente.