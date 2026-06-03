Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 3 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 3 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las recientes protestas de la CNTE que obligaron a cancelar la capacitación de voluntarios del Fan Fest en el Zócalo.

El comité organizador de la Federación Internacional de Futbol Asociación(FIFA) canceló la capacitación de los voluntarios debido a las violentas protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores.

Además, también se prevé que Sheinbaum hable sobre el arancel de 10 por ciento a México y Canadá tras investigación por trabajos forzados.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 3 de junio?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: ¿Qué pasó en su ‘mañanera’ del martes 2 de junio?