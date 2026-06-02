‘No creo que sean maestros’: Sheinbaum acusa ‘mucha provocación’ en marchas de la CNTE

Maestros de la CNTE piden la derogación de la Ley del ISSSTE.

La presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que hubo infiltrados en las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), esto después de que intentaron romper el cerco que protege el acceso al Zócalo.

“Yo pienso que ayer hubo mucha provocación. La verdad no creo que sean maestros los que generaron la provocación”, afirmó en la ‘mañanera’ de este martes 2 de junio.

Claudia Sheinbaum agregó que representantes de la Sección 22 de la CNTE se reunirán esta mañana con Mario Delgado, secretario de Educación, para atender sus demandas.

Al mismo tiempo, los maestros de la CNTE bloquearán las calles que van desde la Torre del Caballito hasta Circuito Interior, así como tomas de plazas y tiendas en otros estados.

¿Qué sabemos del enfrentamiento de maestros cerca del Zócalo?

Los incidentes ocurrieron cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia el Zócalo, resguardada por vallas metálicas, bloques de concreto y cientos de policías desplegados en calles del Centro Histórico.

Durante los incidentes se registraron breves forcejeos entre maestros y policías, mientras personas encapuchadas lanzaron cohetes y dañaron una grúa.

Un maestro quedó gravemente herido durante la trifulca. Luis Alberto López, profesor de la sección 22 de Oaxaca, informó que su compañero fue atendido en un hospital, pero perdió el ojo.

La movilización marcó una nueva escalada en el conflicto entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la CNTE, que inició una huelga nacional indefinida para exigir cambios al sistema de pensiones, aumentos salariales y mejoras laborales.

“No nos moverá, ni la presidenta ni los granaderos (policías)”, gritaban los manifestantes mientras avanzaban hacia una plaza donde ya son visibles las estructuras del FIFA Fan Festival, el espacio previsto para reunir a miles de aficionados durante el Mundial 2026.

La CDMX será la sede mundialista de México con más partidos (5) durante el torneo, incluyendo dos de la fase de grupos de la Selección Nacional de Javier Aguirre.

De hecho, la CNTE ya amenazó al Gobierno federal con escalar sus protestas rumbo al próximo jueves 11 de junio, fecha de la inauguración del Mundial 2026 con el partido entre México y Sudáfrica.

“Tienen mesas de diálogo en sus estados, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Educación; en el pasado ni siquiera eso tenían (...) pero hay temas que el presupuesto público no da para poder cumplir y buscamos la mejor manera de apoyar", dijo Sheinbaum a la CNTE en marzo.

La presidenta Sheinbaum destacó que durante su Gobierno se ha apoyado al magisterio con la basificación para maestras y maestros, un programa que comenzó en el sexenio de López Obrador, y el fortalecimiento del fondo de pensiones para que los docentes reciban un salario medio al momento de jubilarse, entre otras medidas.

El pasado Día del Maestro, la Secretaría de Educación Pública anunció un aumento de 9 por ciento “entre prestaciones y aumento salarial”, explicó el secretario Mario Delgado.

Con información de EFE