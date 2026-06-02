Wall Street registra ganancias, en espera de acuerdo de paz de EU-Irán: Dow Jones sube 0.39%

Los mercados de renta variable operan con números verdes, al tiempo que el sentimiento entre los operadores mejora por las expectativas de ver un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Los aumentos en Wall Street son conducidos por el Dow Jones con 0.39 por ciento, en los 51 mil 269.47 enteros, le sigue el Nasdaq con 0.30 por ciento más, en los 27 mil 168.13 puntos, mientras que el S&P 500 con 0.23 por ciento más, ronda en las 7 mil 617.74 unidades.

Los principales índices bursátiles alcanzaron máximos históricos el lunes, con Nvidia, que este martes subía 2.56 por ciento, liderando las ganancias en el sector tecnológico.

Los ojos también están puestos en Anthropic, que ha solicitado su salida a bolsa, y Alphabet (-3.99 %), la matriz de Google, que busca recaudar 80.000 millones de dólares.

Los inversores también están pendientes de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para un acuerdo de paz después de que Teherán las paralizara por la ofensiva israelí en el Líbano, según medios iraníes.

“Anticipamos la jornada será volátil, los mercados siguen de cerca los acontecimientos relacionados con las negociaciones de paz en Medio Oriente, donde los mensajes siguen siendo ambiguos, y el riesgo de un conflicto prolongado podría orillar a la Reserva Federal hacia una política monetaria restrictiva por más tiempo. Por otro lado, los movimientos y anuncios de las principales compañías tecnológicas continúan impulsando los mercados, aunque hoy en menor magnitud”, indicaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo cotiza la BMV hoy?

En tanto, en el país se reportan avances de 1.36 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 69 mil 63.59 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 381.92 enteros, sube 1.23 por ciento.

Del lado de Europa las ganancias son de 0.68 por ciento, para el CAC 40 de Francia, en los 8 mil 203.93 enteros, le sigue el IBEX 35 de España con 0.50 por ciento, en los 18 mil 276.30 puntos, el DAX en Alemania sube 0.36 por ciento, con 25 mil 93.99 enteros, y el FTSE 100 de Londres con 0.25 por ciento más, ronda en las 10 mil 363.26 unidades.

En el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 91.61 dólares por barril, ya que desciende 0.58 por ciento, mientras que el Brent con 0.29 por ciento menos, cotiza en los 94.71 billetes verdes por unidad, ello a medida que las tensiones sobre Irán se comienzan a enfriar.