‘Esperanza’ de un acuerdo de paz entre EU e Irán impulsa al peso: ¿Cuánto se aprecia ante el dólar?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este martes 2 de junio.

El peso mexicano se recupera ante el dólar este martes 2 de junio gracias a un retroceso en la fortaleza del billete verde debido a lo que el mercado ve como señales de progreso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El presidente Donald Trump se mantuvo optimista respecto de que Estados Unidos pueda alcanzar pronto un acuerdo de paz provisional con Irán, después de que la República Islámica amenazara con suspender las negociaciones debido a la intensificación de los ataques de Israel en Líbano.

Funcionarios en Teherán están discutiendo el “texto final” que enviarán a Washington, informó la agencia de noticias iraní Mehr.

“Aunque la insistencia de Trump en que la vía diplomática sigue sobre la mesa ha ayudado a contener los precios del petróleo esta semana, persisten riesgos alcistas en caso de que fracasen las negociaciones de paz”, afirmó Ian Lyngen, de BMO Capital Markets.

Así está el tipo de cambio HOY 2 de junio

El peso mexicano se aprecia 0.45 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.28 unidades, 7 centavos menos con respecto al cierre del lunes 1 de junio.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, parte del avance del peso también se debe a la reducción en las expectativas de ajuste monetario por parte del Banco de Japón, luego de que una exintegrante de la junta señaló que las presiones inflacionarias subyacentes no se han fortalecido.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.74 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.73 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.45 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.13 por ciento.

Entre las monedas que más avanzan ante el dólar están el rand sudafricano con 0.55 por ciento; el florín húngaro con 0.37 por ciento; el peso chileno con 0.33 por ciento; la corona checa con 0.31 por ciento, y el peso colombiano con 0.26 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg