Irán responde a EU y le ataca base militar: Trump asegura que habrá acuerdo de alto al fuego

Irán lanzó una serie de ataques en represalia contra una base estadounidense.

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) respondió a una ofensiva de Estados Unidos contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense.

“Tras la agresión del Ejército estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en la isla de Sirik, en la provincia de Hormozgán, hace una hora, cazas de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC atacaron la base aérea desde la que se originó dicha agresión”, señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al mismo, las primeras horas del lunes 1 de junio.

El texto no especifica dónde está la base estadounidense y añade que “los objetivos previstos fueron destruidos”.

La Guardia advirtió que, “si la agresión se repite, la respuesta será completamente diferente” y “la responsabilidad recaerá sobre el agresivo régimen estadounidense”.

En paralelo, Estados Unidos anunció que el fin de semana lanzó varios ataques contra Irán, en respuesta a “acciones agresivas” del país persa, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales.

Ambos anuncios se producen mientras Washington y Teherán negocian -con mediación de Pakistán- un plan de paz para acabar con la guerra. El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión “final” sobre el tema que concluyó sin acuerdo, según medios estadounidenses.

Trump insiste que habrá acuerdo con Irán

El domingo, Trump subrayó que su propuesta incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, después de que se la prensa de su país informara de que el mandatario había pedido enmendar algunas disposiciones del borrador en el que ambas partes llevan semanas trabajando.

Su mensaje llegó después de que distintos medios, citando fuentes cercanas a las negociaciones, aseguraran que el magnate neoyorquino pidió enmendar algunos aspectos del documento relativos al programa nuclear de Irán y a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Más tarde, a través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump explicó que Irán realmente quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos, mismo que será bueno para el país.

Sin embargo, cuestionó que hay demócratas y repúblicano que “no entienden que me resulta MUCHO más difícil hacer bien mi trabajo y negociar cuando los políticos oportunistas no paran de criticarme, a niveles nunca antes vistos”.

El mandatario reprochó que constantemente se le dice que debería actuar de forma más rápida, o más despacio, o ir a la guerra o no hacerlo.

“Relájense, todo saldrá bien al final. ¡Siempre es así!“.