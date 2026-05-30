Trump para rato: Médico de la Casa Blanca afirma que tiene un corazón de una persona 14 años más joven

Un informe médico divulgado por la Casa Blanca este viernes asegura que la salud cardiovascular del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, equivale a la de una persona 14 años más joven.

El dato forma parte de una evaluación médica que describe al mandatario, de 79 años, con un estado de salud “excelente” y capacidades cognitivas plenas.

Según el informe firmado por el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, Trump tiene una “edad cardíaca” de 65 años, pese a que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio.

Los resultados de la evaluación, realizada el 26 de mayo en el Centro Médico Militar Walter Reed, destacan además una función cardíaca normal, sin evidencia de insuficiencia cardíaca ni otras afecciones cardiovasculares significativas.

¿Qué le provoca los moretones en las manos a Trump?

El reporte también aborda los moretones visibles en las manos de Donald Trump, los cuales durante los últimos meses generaron especulaciones públicas. El médico atribuyó las marcas a una combinación de frecuentes apretones de manos y al uso diario de aspirina como parte de un tratamiento preventivo cardiovascular, además de descartar que sean señal de un problema médico más grave.

La principal anomalía médica mencionada en la evaluación es una leve hinchazón en las piernas causada por insuficiencia venosa crónica, una condición considerada común y benigna en personas mayores de 70 años.

Además, el médico personal aseguró que Trump obtuvo una puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la prueba cognitiva Montreal Cognitive Assessment (MoCA), mientras que los análisis de laboratorio y un ecocardiograma mostraron resultados dentro de los parámetros normales, de acuerdo con el informe difundido por la Casa Blanca.

El documento también destaca la prolongada abstinencia del mandatario del alcohol y el tabaco, hábitos que Barbabella señaló entre los factores que favorecen su actual estado de salud.

El republicano, próximo a cumplir 80 años, pesa 224 libras (101.6 kilogramos) y mide 6 pies con 3 pulgadas (1.90 metros), de acuerdo con los detalles de la evaluación médica.