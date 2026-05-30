¿Se perderán a Messi? Aerolíneas Argentinas cancela vuelos especiales a Miami por crisis de combustible

La aerolínea estatal argentina canceló los vuelos especiales a Miami que saldrían desde tres ciudades del interior del país con el objetivo de llevar a los hinchas de la selección al Mundial 2026, debido al aumento de los precios del combustible provocado por la guerra en Irán ya una demanda menor a la prevista.

Aerolíneas Argentinas SA ya no operará los vuelos especiales desde las ciudades de Córdoba, Rosario y Tucumán —que habitualmente no cuentan con servicios directos hacia Estados Unidos— programados para junio y julio con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estos servicios habían sido diseñados para facilitar el viaje de hinchas del interior del país que querían asistir al torneo.

Mientras los aficionados de todo el mundo muestran resistencia ante los elevados precios de las entradas, la cancelación de estos vuelos resulta significativa más allá de la caída global de la demanda, ya que este Mundial probablemente será el último del astro Lionel Messi. Además, desde el punto de vista geográfico, viajar a Estados Unidos es considerablemente más sencillo que trasladarse a Catar, sede de la última competencia, que estuvo repleta de argentinos, que vieron cómo Messi condujo a la selección nacional a consagrarse campeón.

Aerolíneas, como se conoce localmente a la compañía, confirmará la cancelación de las rutas y que redigirá la operación desde el aeropuerto en Buenos Aires. Directivos de la empresa señalaron que la decisión respondió a “los sostenidos aumentos” en el precio del combustible, que “alteraron la rentabilidad proyectada de la oferta desde ciudades del interior del país”.

La indicada indicó que optó por una estrategia centrada en ofrecer más y mejor conectividad desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la capital, incluyendo refuerzos para las fechas centrales del Mundial. Actualmente, Aerolíneas Argentinas opera dos vuelos diarios entre Buenos Aires y Miami y también ofrece vuelos especiales hacia Dallas y Kansas City, ciudades donde Argentina disputará sus primeros partidos del torneo.