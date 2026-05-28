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Mundial 2026: Alertan por riesgo de trata de personas y lavado de dinero en México

Los riesgos a la seguridad podrían incrementarse de cara al Mundial, por lo que es necesario fortalecer el monitoreo.

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La UIF alertó por el incremento del lavado de dinero en el Mundial 2026. (Cuartoscuro)
Por EFE

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertaron sobre un posible aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con la trata de personas y el lavado de dinero en el contexto del Mundial de fútbol 2026, que se celebrará a partir del 11 de junio en el país.

En un comunicado advirtieron a las instituciones del sistema financiero que el evento deportivo generará una importante movilidad de personas, lo que representa, por un lado, desarrollo económico y turístico, pero también puede “incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos” asociados a operaciones ilegales.

Precisaron que la alerta tiene como propósito proporcionar a los sujetos obligados los elementos para “fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral”.

De acuerdo con la UIF y la CNBV, esta herramienta preventiva fue elaborada en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), cuyas dependencias pertenecen a los países sedes del campeonato mundial organizado por la FIFA, que incluyen a Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, el comunicado detalló que el documento fue elaborado “con base en análisis de riesgos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas”.

El instrumento se suma a las conjunto de acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo del Mundial de fútbol y permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de este año y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento.

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