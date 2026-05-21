¿Planeas llevar tu espada al Mundial 2026? Estos objetos no pueden cruzar entre México y EU si viajas

EU dio a conocer algunos de los objetos que no pasarán entre EU y México durante el Mundial.

¿El Mundial 2026 te hará viajar entre México y Estados Unidos? Las autoridades estadounidenses emitieron una serie de recomendaciones y protocolos para los viajeros, y explicaron qué se puede y qué no se puede ingresar a cada país.

Algunos de los artículos que no pueden cruzar fronteras entre ambos países son:

Drogas , incluida la mariguana medicinal.

, incluida la mariguana medicinal. Cigarrillos electrónicos .

. Armas: Pistolas, municiones, espadas, cuchillos, fuegos artificiales y explosivos que no cuenten con los permisos emitidos por ambos gobiernos.

Las autoridades también llamaron a evitar comportamientos agresivos y que cooperen en los puntos de control para cruzar entre ambos países, ya que incluso “huir puede despertar sospechas y provocar violencia“.

EU alerta por viajes a México: Recuerda a visitantes violencia y altos costos de salud

Derivado del incremento de los controles migratorios en Estados Unidos, así como hechos de violencia recientes en el país, el Departamento de Estado de la administración Donald Trump pone a México en nivel de alerta 2, por lo que piden a la población a que extremen precauciones al momento de viajar.

“En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y asaltos. Existe riesgo de violencia terrorista, incluyendo ataques y otras actividades terroristas”, explicó EU en su advertencia.

Además, explicó que los costos de la atención médica en México pueden ser más altos de lo esperado, además de que los hospitales no dan de alta a los pacientes hasta que se haya pagado la factura completa.

EU alerta por violencia en sedes del mundial

El nivel de alerta de Estados Unidos sobre México varía según cada una de las sedes mundialistas del país, es decir, la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Durante los meses del Mundial 2026, Estados Unidos puso este nivel de alerta a cada una de las ciudades mexicanas sede: