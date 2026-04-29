Reportan ‘muy lento avance’ en reservas hoteleras para el Mundial 2026: Se encuentran al 36 por ciento

Las reservas de los hoteles están por debajo de lo esperado incluso para una temporada de verano normales.

A pesar del furor por el Mundial de la FIFA de 2026, el ritmo de reservas hoteleras en las sedes mexicanas del evento es menor a la esperada. En CDMX, Guadalajara y Monterrey, la demanda se sitúa por debajo de los porcentajes de ocupación habituales para la temporada de verano.

Para la inauguración del Mundial, cuando México se enfrente a Sudáfrica, las reservas se encuentran en torno al 36 por ciento, según STR, una firma de análisis comparativo de datos, de mercado e información sobre el sector hotelero.

“Esto no necesariamente significa que no vaya a haber demanda, en general, por el Mundial, lo que sí que estamos observando es que es una demanda, a lo mejor por decirlo de alguna forma, mucho más tardía y que va a estar muy concentrada”, apuntó en entrevista Patricia Boo, directora regional para América Latina de STR.

Aunque los gobiernos estiman un volumen alto de viajeros, lo cierto es que los Mundiales de Futbol no atraen a las multitudes internacionales previstas, pues las plazas limitadas en los estadios muestran que se desplaza menos de un millón de extranjeros hacia los países-sede.

“Las reservas han ido más lentas, por supuesto, lo que tiene que ver con el Mundial sí han sido más lentas y, apenas están empezando a activar en estas últimas dos semanas, apenas estamos viendo un movimiento”, refirió Enrique Calderón, vicepresidente de Operaciones de Grupo Posadas.

El gobierno de México proyectó recibir a 5.5 millones de turistas durante el Mundial, pero las reservas hasta ahora registradas están lejos de mostrar ese volumen.

“Creo que estábamos un poco sobredimensionados con lo que iba a pasar en el Mundial”, remarcó Enrique Calderón .

En la CDMX, las reservas hoteleras para el Mundial no han crecido mucho entre marzo y abril, pues éstas solo avanzaron alrededor de 6 puntos porcentuales.

Hasta ahora, Guadalajara es la sede mexicana con mayor cantidad de ocupación de hoteles registrada en libros: para el día del partido México contra Corea del Sur, la capital tapatía tiene ocupaciones registradas del 50 por ciento.

Al igual que en México, en Canadá las reservas avanzan lento, mientras que en Estados Unidos hay menos cuartos de hotel ocupados para el evento deportivo en comparación con el mismo periodo del 2025.

Patricia Boo explicó que es probable que la lentitud en las reservas esté relacionada con la dinámica de este Mundial, donde hay tres naciones sede en países territorialmente vastos.

“Lo que queda por ver es qué pasa con la demanda internacional, sobre todo de aquellos países que son grandes emisores para los mundiales como puede ser Alemania e Inglaterra, Argentina, Brasil. Allí es donde, a lo mejor, hay un poco más de cuestionamiento sobre si van a viajar a las ciudades que se esperaba o están eligiendo otras ciudades”, agregó la directora regional de América Latina de STR.

El plan de usar a Cancún como imán de turistas para el Mundial no ha dado resultados: sus reservas para junio y julio están por debajo de lo normal. A un mes del evento, es claro que el flujo de viajeros internacionales no está llegando a los destinos que no son sede.

(El Financiero)

Violencia, la preocupación principal de los turistas previo al Mundial

En México, las reservas hoteleras, así como el flujo de viajeros sufrieron un efecto negativo en el primer trimestre debido a la percepción de violencia tras la muerte de un líder del narcotráfico en Jalisco.

“Queda claro que la seguridad es la preocupación número uno de los mexicanos. Les preocupa la seguridad para efectos del Mundial, les preocupa que pudiera haber algún incidente. La mayoría de los mexicanos nos sentimos inseguros”, dijo Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo en el marco del webinar “Más allá de la cancha” El Impacto del Mundial en México organizado por Ipsos.

Agregó que los hechos de violencia ocurridos hace unos días en Teotihuacán evidenciaron los riesgos para los turistas nacionales e internacionales.

“Es necesario fortalecer la seguridad en el país, particularmente alrededor del evento, porque los ojos del mundo estarán puestos en México. No sólo en los estadios, sino en el país”, remarcó el exsecretario de Turismo.