Tiempo de ‘vacas flacas’ para BYD: Acelera endeudamiento en medio de crisis de ventas

BYD está pidiendo prestado mucho dinero para superar su prolongada caída de ganancias.

Según los resultados financieros publicados este martes por el fabricante de automóviles con sede en Shenzhen, los préstamos a corto plazo aumentaron un 72 por ciento en tres meses, alcanzando los 66.300 millones de yuanes (9.700 millones de dólares) a finales de marzo. Esto se produce cuando el beneficio trimestral se desplomó 55 por ciento, hasta su nivel más bajo en más de tres años.

Este repunte indica que las necesidades de liquidez de BYD se han vuelto cada vez más urgentes, a medida que la guerra de precios que China libra desde hace años afecta a los fabricantes de automóviles del país, incluso a su líder mundial. También sugiere que la antigua costumbre de retrasar los pagos a los proveedores está pasando factura al mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo.

El aumento de los préstamos se debió principalmente al incremento de las necesidades de financiación del grupo, según indicó BYD en su informe, sin ofrecer más explicaciones. La compañía no respondió de inmediato a la solicitud de aclaraciones sobre su informe, publicado fuera del horario laboral habitual.

BYD también experimentó un fuerte aumento en sus cuentas por pagar, que se duplicaron hasta alcanzar los 48.600 millones de yuanes a finales de marzo. Al igual que los préstamos a corto plazo, estos alcanzaron máximos históricos para la compañía, según datos públicos recopilados por Bloomberg.

Durante años, BYD utilizó un sistema basado en pagarés que le permitía retrasar el pago de facturas durante meses. Pero después de que el gobierno pusiera fin a esta práctica, la empresa se ha visto obligada a pagar a los fabricantes de piezas con mayor rapidez, lo que ha provocado un aumento de la deuda con intereses, según fuentes cercanas al asunto.

Sin embargo, el pasivo total solo aumentó 2.4 por ciento hasta alcanzar los 640.000 millones de yuanes durante el trimestre, ya que la empresa experimentó grandes caídas en las cuentas por pagar comerciales (facturas impagadas) y en “otras cuentas por pagar” no especificadas, según los estados financieros de BYD.

Mientras tanto, el inventario se acumuló a pesar de los esfuerzos de la empresa por liquidar las existencias, y el valor de los productos no vendidos de la empresa aumentó 16 por ciento hasta alcanzar los 160.400 millones de yuanes en tres meses, según los resultados.

En cuanto a las ganancias, el beneficio neto disminuyó por cuarto trimestre consecutivo, aunque los 4.080 millones de yuanes generados en los tres meses finalizados en marzo se mantuvieron prácticamente en línea con el promedio de las estimaciones de cinco analistas recopiladas por Bloomberg. Los ingresos cayeron un 12 por ciento interanual, hasta los 150.200 millones de yuanes, superando las previsiones.

Los beneficios han seguido disminuyendo a medida que la empresa se enfrenta a una competencia cada vez mayor por parte de compañías como Xiaomi y Geely Automobile Holdings. Esto ha llevado al líder del sector a recortar precios para mantenerse a la vanguardia, con descuentos en marzo que alcanzaron el nivel más alto en dos años, lo que ha mermado los beneficios que BYD genera por cada coche.

La raíz de las constantes bajadas de precios reside en el exceso de capacidad. Las fábricas de automóviles chinas tienen capacidad para producir 55.5 millones de vehículos al año, pero las ventas nacionales alcanzaron apenas los 23 millones en 2025, según el Centro de Investigación y Tecnología Automotriz de China. Esto sitúa la utilización media de la capacidad en las fábricas chinas en torno al 50 por ciento, una cifra insostenible a largo plazo.

Sin embargo, analistas como Eugene Hsiao de Macquarie Capital han dicho que la presión sobre los márgenes podría aliviarse en los próximos trimestres, una opinión compartida por otros analistas como Joanna Chen de Bloomberg Intelligence.

Se vislumbraron algunos signos de recuperación. Las ventas en el extranjero aumentaron más del 50 por ciento en el primer trimestre, ya que el alza de los precios del petróleo impulsó la demanda de coches eléctricos. Las exportaciones representaron aproximadamente el 45 por ciento de las entregas de BYD en el primer trimestre, lo que la encamina a alcanzar su objetivo de vender 1,5 millones de coches fuera de China este año.

Las acciones también subieron el lunes tras los informes de que BYD había recibido más de 30.000 pedidos anticipados en las primeras 24 horas del lanzamiento de su nuevo vehículo utilitario deportivo insignia, el Great Tang. Presentado en el Salón del Automóvil de Beijing, este vehículo de siete plazas incorpora las baterías Blade más recientes de BYD, capaces de recorrer casi 1.000 kilómetros (620 millas) con una sola carga, y se espera que su precio inicial sea de 250.000 yuanes.

Sin embargo, las acciones cayeron 2.2 por ciento hasta los 103.70 dólares de Hong Kong el martes.

En el salón del automóvil, que comenzó la semana pasada, BYD ocupó un pabellón de exposiciones completo para mostrar su estrategia multimarca y exhibió coches equipados con las últimas versiones de sus baterías de gama alta “blade batterys”.