PSG vs. Bayern EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de las semifinales de la Champions 2026?

Luego de este partido, el PSG y Bayern volverán a enfrentarse en el campo en el juego de vuelta el próximo 6 de mayo. (Foto: Shutterstock)

La UEFA Champions League entra en semifinales con el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, que disputan el partido de ida en el Parque de los Príncipes este martes.

El equipo de Luis Enrique llega como vigente campeón y con la intención de acercarse al bicampeonato, mientras que el conjunto alemán vuelve a esta instancia tras una eliminatoria exigente. En los últimos años, este enfrentamiento se ha repetido con frecuencia en la competencia europea.

Los antecedentes favorecen al Bayern, que ha dominado los cruces más recientes, pero el PSG intentará hacerse fuerte en casa. Con plantillas de alto nivel en ambos lados, la serie arranca con expectativa por lo que puedan ofrecer en la cancha.

PSG vs. Bayern: ¿A qué hora es el partido de ida de las semifinales de la Champions?

El primer episodio de esta eliminatoria se disputa en territorio parisino, donde el PSG buscará tomar ventaja en casa antes de la vuelta, que se juega dentro de una semana.

Fecha : Martes 28 de abril de 2026

: Martes 28 de abril de 2026 Hora : 13:00 horas (tiempo del centro de México)

: 13:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Parque de los Príncipes

El encuentro marca el arranque de las semifinales de la Champions League. Tras este partido se realiza el de Atlético de Madrid vs. Arsenal en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Ida de las semifinales de la Champions EN VIVO: ¿Dónde ver el PSG vs. Bayern?

La transmisión del partido estará disponible en televisión y plataformas digitales para seguir todos los detalles en tiempo real.

Transmisión: HBO Max

En caso de que no tengas acceso a la plataforma en streaming, en El Financiero Deportes podrás seguir todas las actualizaciones del encuentro, que marca el inicio de las semifinales del torneo.

¿Cuáles son las alineaciones de PSG vs. Bayern?

Para este partido, el PSG ya publicó su convocatoria en redes sociales, por lo que cuenta con una base definida para el encuentro con jugadores como Achraf Hakimi, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos y Bradley Barcola.

Convocados del PSG:

2. Hakimi

4. Beraldo

5. Marquinhos

6. Zabarnyi

8. Fabian

9. G. Ramos

10. Dembélé

14. Doué

17. Vitinha

19. Lee Kang-in

21. L. Herández

24. Mayulu

25. Nuno Mendes

27. DRO

29. Barcola

30. Chevalier

39. Safonov

49. Mbaye

51. Pacho

87. Joao Neves

89 Renato Matin

En el caso del Bayern Múnich, la alineación titular aún no está confirmada, aunque se espera la presencia de figuras como Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Harry Kane.

¿Cómo llegan el PSG vs. Bayern a la ida de las semifinales de la Champions?

El PSG llega tras eliminar al Liverpool con un global de 4-0, mostrando solidez en ambas áreas. El equipo parisino busca repetir el título, algo que no ocurre en la competencia desde hace varios años.

El Bayern, por su parte, avanzó luego de superar al Real Madrid por 6-4 en el global y atraviesa una racha positiva de resultados. El equipo alemán ha ganado sus últimos enfrentamientos ante el PSG en Champions, lo que marca un antecedente en la serie.

A pesar de ello, Vincent Kompany tiene claro que medirse frente al PSG es un reto importante para el equipo: “Nos espera un partido tremendamente duro (...) El PSG es como una tormenta que se te echa encima”, dijo en una conferencia de prensa.

El partido de vuelta se jugará el miércoles 6 de mayo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), donde se definirá al finalista.