ELEGANT: el mega yate de VidantaWorld que redefine el lujo mexicano en el Mediterráneo

El lujo mexicano ha encontrado, durante décadas, su mejor escaparate en destinos nacionales: playas caribeñas, paisajes de la Riviera Nayarit o la fusión de desierto y mar en Los Cabos. Hoy, esa narrativa da un giro estratégico con la llegada de ELEGANT, el mega yate de VidantaWorld que traslada esta visión al competitivo escenario del Mediterráneo.

Con 500 pies de eslora, seis cubiertas y capacidad para 216 huéspedes en 108 suites, ELEGANT no apuesta únicamente por la escala, sino por una reinterpretación del lujo. Diseñado por referentes globales en arquitectura y diseño, como Tillberg Design of Sweden, SMC Design y Rockwell Group, entre otros líderes del sector. El proyecto se distancia de la ostentación tradicional europea para proponer una experiencia más cálida, sensorial y personalizada, alineada con la esencia de la hospitalidad mexicana.

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Más que un medio de transporte, ELEGANT plantea una forma distinta de viajar. A bordo, los destinos se integran en una narrativa continua donde cada escala se extiende más allá del día. Puertos como la Riviera Francesa, Italia, España o Portugal dejan de ser simples paradas: el itinerario privilegia estancias prolongadas que permiten descubrir cada enclave también de noche. Así, desaparece la disyuntiva entre explorar tierra firme o disfrutar del barco.

La propuesta gastronómica refuerza esta lógica. La oferta combina sabores internacionales con ingredientes frescos, mientras bares y lounges se convierten en el centro de la vida social a bordo. Aquí, el entretenimiento no es un complemento, sino una extensión natural de la experiencia.

Uno de los rasgos más distintivos es la decisión de reducir la capacidad original —concebida para más de 600 pasajeros— a solo 216. Esta elección se traduce en mayor amplitud, privacidad y un enfoque residencial en cada espacio. Suites más generosas, áreas comunes despejadas y amenidades como el Nel Vento Spa, el Infinito Sky Deck Beach Club y las piscinas panorámicas consolidan una experiencia donde el horizonte sustituye cualquier límite físico.

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El servicio acompaña esta filosofía. Con una proporción cercana a un tripulante por huésped, la atención alcanza niveles poco habituales en la industria. En las categorías más exclusivas, el servicio de mayordomo certificado eleva el estándar de personalización y refuerza la promesa de exclusividad.

Detrás de esta apuesta está Grupo Vidanta, una compañía con más de cinco décadas dedicada al desarrollo de experiencias de alto nivel. Su llegada al Mediterráneo no responde solo a una expansión geográfica, sino a una estrategia de posicionamiento global que busca exportar un modelo propio de lujo.

ELEGANT operará itinerarios de siete noches entre abril y octubre de 2026, con regreso previsto para 2027. Su debut, desde Madeira, marca el inicio de una nueva etapa: la internacionalización de una hospitalidad que, hasta ahora, había definido su identidad en territorio nacional.