‘El Jardinero’ metía 67 toneladas de droga a EU: ¿Qué negocios tenía el jefe de seguridad del ‘Mencho’?

El Jardinero, líder del CJNG, está involucrado en delitos violentos en México. En EU lo buscan por tráfico de droga.

Audiar Flores ‘N’, alias ‘El Jardinero’, exjefe de seguridad de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, está acusado de introducir aproximadamente 70 toneladas de droga a Estados Unidos cada año, reveló Omar García Harfuch.

‘El Jardinero’ también estaría detrás de las extorsiones contra transportistas en nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros delitos, detalló el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, en conferencia de prensa este martes.

‘El Jardinero’ extorsionaba a transportistas en carreteras

“Desde las regiones de Jalisco, Nayarit, Guerrero y Zacatecas, realizaba un cobro criminal para exigir a empresas transportistas información de todas las unidades que ingresaran para después imponer pagos periódicos bajo amenazas”, detalló.

Con dicha información de cada vehículo que transitaba por las carreteras de esta zona, extorsionaba a los transportistas.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, enfatizó que la detención de ‘El Jardinero’ representa un ‘duro golpe’ contra la extorsión.

En México, Audiar ‘N’ tiene una orden de aprehensión por el delito de homicidio al ser un operador criminal de alta relevancia.

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