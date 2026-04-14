Sin respuestas sobre el Rancho Izaguirre: FGR continúa análisis del campo de adiestramiento del CJNG

Los indicios localizados en el predio conocido como Rancho Izaguirre continúan bajo análisis como parte de la investigación que mantiene la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con el Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara López.

El funcionario precisó que el procesamiento del sitio se realiza de manera ininterrumpida desde marzo de 2025, cuando la autoridad federal tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación correspondiente.

Desde entonces, el predio ha permanecido bajo resguardo ministerial y con una técnica de cateo vigente.

Según lo informado, los indicios recabados son analizados por el Centro Federal Pericial Forense, instancia encargada de realizar estudios técnicos y científicos, de forma paralela a las diligencias que continúan desarrollándose en el lugar. Estas acciones forman parte del seguimiento integral del caso.

Regresan colectivos a Teuchitlán

En este contexto, el pasado 10 de abril se permitió el ingreso de colectivos de búsqueda al predio en calidad de observadores.

De acuerdo con la FGR, durante esta visita no se realizaron nuevas acciones de prospección, con el objetivo de preservar la cadena de custodia de los indicios ya asegurados.

Durante el recorrido, peritos de la Agencia de Investigación Criminal presentaron avances técnicos relacionados con el procesamiento del sitio. Asimismo, agentes del Ministerio Público Federal informaron a los asistentes sobre el estado que guarda la investigación.

Por su parte, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco señaló que, aunque no todos los resultados pueden hacerse públicos, el sitio está vinculado —según su información— a dinámicas de reclutamiento forzado y adiestramiento. Estas referencias fueron expresadas durante su participación como observadores.

Vigilarán autoridades y colectivos al Rancho Izaguirre

El colectivo también indicó que mantendrá el seguimiento del caso y sus exigencias de información, al tiempo que reconoció apertura institucional por parte de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en el desarrollo de las diligencias.

La investigación en el Rancho Izaguirre continúa bajo conducción federal, con análisis periciales en curso y diligencias activas en el sitio.