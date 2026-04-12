Hallan fosa con restos humanos en Rancho Izaguirre: ‘La cantidad es mucho mayor a la del año pasado’

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco confirmó el hallazgo de “numerosos” restos humanos en el Rancho Izaguirre, ubicado en la localidad de Teuchitlán.

Tras ingresar de nuevo al predio, el colectivo, junto con otras organizaciones de búsqueda de desaparecidos, informaron la apertura de una fosa séptica en la que localizaron molares, placas, y otros indicios óseos a una profundidad de 80 centímetros.

“En esta ocasión, la cantidad de restos localizados es mucho mayor a la del año pasado, lo que evidencia la magnitud real de lo ocurrido en este lugar”, escribió el colectivo de búsqueda en sus redes sociales.

Con la información recopilada hasta el momento, se encontraron entre 95 y 98 muestras únicas de ADN en los restos humanos hallados en el Rancho Izaguirre, que era operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pero esto no termina aquí, y los colectivos aseguraron que aún quedan zonas por intervenir en el predio, con puntos de interés de entre 2.5 y 3 metros de profundidad, donde podrían haber más restos humanos.

A más de un año de que los colectivos de búsqueda exigieran la intervención del Rancho Izaguirre y que se hallaran decenas de prendas que presuntamente pertenecían a personas desaparecidas, se han identificado a dos personas mediante el análisis de restos humanos.

Las organizaciones reconocieron la transparencia de lo que ocurre en el Rancho Izaguirre, luego de que algunos líderes de otros colectivos ingresaran al lugar para escuchar lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR) y su Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada.

Las autoridades reportan 47 personas detenidas, señaladas por su relación con el Rancho Izaguirre, así como 70 jóvenes presuntamente reclutados por el crimen organizado durante cateos en fincas relacionadas.

A más de un año de que comenzaran los ingresos de colectivos de búsqueda al Rancho Izaguirre, el posicionamiento de Guerreros Buscadores es que se está comprobando lo que han denunciado:

“El reclutamiento forzado, las muertes y todo lo que eran obligados a hacer dentro de ese lugar. La forma de operar hoy está saliendo a la luz. Esto confirma una vez más: la tierra habla y no miente. Los trabajos continúan y volveremos a ingresar. No vamos a detenernos”, escribió la organización en redes sociales.