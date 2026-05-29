Wall Street abre positivo ante expectativas de acuerdo entre Irán y EU: ¿Cómo opera HOY?

Las ganancias al interior de Wall Street siguen estando reforzadas por la expectativa de que tanto Estados Unidos como Irán, logren concretar un acuerdo de alto al fuego en Medio Oriente.

El Dow Jones lidera las alzas con 0.73 por ciento, en los 51 mil 39.71 enteros, seguido por el S&P 500 que gana 0.19 por ciento, en las 7 mil 578.78 unidades, mientras que el Nasdaq sube 0.18 por ciento, a 26 mil 968.82 puntos.

De acuerdo con analistas de Actinver, en el frente corporativo, el optimismo alrededor de inteligencia artificial continúa respaldando al mercado, después de que Dell presentara una guía de ventas por encima de lo esperado, impulsada por la demanda de servidores para cargas de trabajo de inteligencia artificial. “Aun así, los inversionistas se mantienen atentos a la aprobación final de Donald Trump sobre el acuerdo preliminar con Irán”.

Asimismo, los índices accionarios del lado de Europa anticipan una jornada de ganancias equivalentes a 0.93 por ciento, para el IBEX 35 de España que ronda en los 18 mil 451.60 enteros, el CAC 40 de Francia sube 0.53 por ciento, a 8 mil 231.87 unidades, le sigue el DAX en Alemania con 0.26 por ciento más, en los 25 mil 163.98 puntos, y el FTSE 100 de Londres aumenta 0.24 por ciento a 10 mil 450.03 enteros.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan descensos de 0.95 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 68 mil 209.10 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 367.58 enteros, cede 0.89 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 86.76 dólares por barril, ya que cede 2.41 por ciento, mientras que el Brent con 2.36 por ciento menos, cotiza en los 91.48 billetes verdes por unidad.