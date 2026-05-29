Peso se perfila para derrotar al dólar en mayo... con todo y guerra en Irán: Tipo de cambio HOY

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este viernes 29 de mayo.

El peso mexicano se perfila para cerrar el balance de mayo con ganancias ante el dólar, al tiempo que los operadores del mercado están a la espera de ver un anuncio de extensión del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

El presidente Donald Trump anunció que se reunirá con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una “decisión final” sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

En una publicación en su red Truth Social, el mandatario republicano insistió en que Irán “debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica” y que el Estrecho de Ormuz “debe abrirse de inmediato, sin peaje”.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar este viernes?

El peso pierde 0.22 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.35 unidades, 4 centavos más con respecto al cierre del jueves 28 de mayo.

En el balance de mayo, el peso mexicano apunta a cerrar con ganancias pues el tipo de cambio cerró en las 17.46 unidades el 30 de abril pasado.

La depreciación del peso es moderada y se debe a cautela del mercado, en espera de más información sobre el proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, explicó la directora de análisis económico en Banco Base, Gabriela Siller.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.78 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.80 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.43 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.17 por ciento.

La moneda que más se aprecia ante el dólar es la rupia india, que gana con 0.73 por ciento. Le siguen el dólar neozelandés con 0.67 por ciento; el shekel israelí con 0.44 por ciento; el ringgit de Malasia con 0.37 por ciento, y el franco suizo con 0.24 por ciento.

Con información de Valeria López, Bloomberg y EFE