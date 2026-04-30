Peso se ‘porta mal’ en el Día del Niño: Así está el tipo de cambio HOY 30 de abril

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este jueves 30 de abril.

El peso mexicano se deprecia levemente ante el dólar este jueves 30 de abril después de que se confirmó que la economía de México se contrajo en el primer trimestre de 2026.

El campo, que había salvado a la economía de México en 2025, esta vez lideró la baja en el Producto Interno Bruto (PIB) del país junto con el sector de las manufacturas.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, dijo que la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) “abre la puerta a la posibilidad de que México esté atravesando una recesión”.

¿Cómo está la cotización del peso ante el dólar?

El peso mexicano se aprecia 0.09 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.52 unidades, un centavo menos con respecto al cierre del miércoles 29 de abril.

“El mercado asimila la postura hawkish de Jerome Powell, quien advirtió que la inflación energética aún no alcanza su pico y que la inflación mantiene a la Fed en un sesgo de endurecimiento. Por otro lado, la atención local se centra totalmente en la publicación del PIB de México”, dijo Felipe Mendoza, analista de Mercados EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.94 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.94 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.39 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.23 por ciento.

Entre las divisas que más valor pierden ante el dólar están el ringgit de Malasia con 0.50 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.36 por ciento; el dólar taiwanés con 0.34 por ciento; la lira turca con 0.14 por ciento, y la rupia india con 0.07 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg