Campo ‘salva’ a la economía de México: Crece 0.7% en 2025, cuarto año de desaceleración

El campo mexicano fue el sector que más creció durante 2025, esto a pesar de la polémica generado por la Ley de Aguas que provocó la protesta de cientos de campesinos.

La economía de México se recuperó en el último tramo de 2025 y evitó una recesión técnica después de caer en el tercer trimestre por el impacto de los aranceles de Donald Trump y baja inversión, de acuerdo con la estimación oportuna publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este viernes 30 de enero.

El Producto Interno Bruto de México subió 0.8 por ciento en el cuarto trimestre de 2025 respecto a los tres meses anteriores, por encima de la estimación mediana de 0.6 por ciento de los economistas encuestados por Bloomberg.

En el trimestre julio-septiembre, la economía de México se había contraído 0.3 por ciento.

Respecto al mismo trimestre de 2024, el PIB aumentó 1.6 por ciento, por encima de la estimación mediana de 1.3 por ciento, según datos preliminares del Inegi. En todo 2025, el PIB de México aumentó 0.7 por ciento, marcando el cuarto año consecutivo de desaceleración del crecimiento.

¿Qué impulsó el crecimiento del PIB de México en 2025?

Fue gracias al fuerte desempeño del campo mexicano, que subió 0.6 por ciento en el trimestre en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que la industria y la manufactura crecieron 0.3 por ciento y el sector servicios aceleró a 2 por ciento a tasa anual.

En el acumulado de 2025, el campo mexicano aumentó 3.7 por ciento mientras que el sector de los servicios se expandió 1.4 por ciento. El sector secundario se contrajo 1.1 por ciento.

El Banxico había pronosticado un crecimiento para 2025 de 0.3 por ciento, ligeramente por debajo de la estimación de 0.4 por ciento de los analistas encuestados por Citi.

En trimestres anteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum ha desestimado las bajas cifras de crecimiento del PIB, argumentando que no reflejan el bienestar de la población ni el número de personas que han salido de la pobreza en los últimos años.

Al mismo tiempo, en las últimas semanas la presidenta Sheinbaum se reunió con economistas y banqueros privados para buscar soluciones a la falta de inversión en México y formas de acelerar el crecimiento en un año complejo para la economía.

Durante una reunión con empresarios en CDMX el jueves 29 de enero, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que México debería trabajar para aumentar la inversión doméstica en el país, mientras que la Inversión Extranjera Directa está funcionando “razonablemente bien”.