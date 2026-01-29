¿Cuánto crecerá el PIB de México en 2026? Esto pronostica Enrique Quintana

Enrique Quintana advirtió que las finanzas públicas pueden ser una 'bomba' para el PIB de México en caso de no ejercer un mejor control.

La economía mexicana podría crecer 1.3 por ciento en 2026... pero en medio de un escenario de riesgos e incertidumbre por la renegociación del T-MEC; reformas en México y eventos geopolíticos, explicó Enrique Quintana, vicepresidente y director general de El Financiero.

En el EF Meet Point: Perspectivas Económicas para 2026, Quintana agregó que si una renegociación exitosa del T-MEC se combina con reformas internas que no afecten la productividad, el PIB de México podría ‘dispararse’ a más de 2 por ciento en 2027 y a más de 3 por ciento en los siguientes.

El economista recordó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publica mañana 29 de enero su estimación oportuna del PIB en 2025, que se prevé sea de entre 0.5 a 0.7 por ciento, lo que representaría la peor cifra de crecimiento desde la pandemia de COVID-19.

Para 2026, la expectativa es que el crecimiento de México sea ligeramente mejor, pero no mucho mejor, gracias al desempeño de las exportaciones, añadió el director general de El Financiero.

¿Por qué existe el riesgo de que México pierda el grado de inversión?

Enrique Quintana explicó que las agencias tienen la calificación de la deuda soberana de México en uno o dos escalones por arriba del llamado grado de inversión. No obstante, si no se resuelve el problema de las finanzas, el país corre el riesgo de recibir una degradación.

El reto del gobierno es cumplir con sus compromisos para seguir manteniendo esas calificaciones, recalcó Quinatana.

“Un riesgo para las finanzas públicas estriba en cómo vamos a financiar el gasto del gobierno que tiene múltiples fuentes de presión: Por un lado, tiene un gasto creciente en pensiones, que demandará más un billón y medio de pesos de desembolsos en 2026; un fuerte crecimiento en el costo financiero de la deuda y un elevado gasto inercial”, dijo.

“El riesgo de que las cuentas no cuadren es la pérdida del grado de inversión. Si el bajo crecimiento del PIB prevalece, los ingresos fiscales se verán comprometidos”, añadió.

Es impredecible saber cómo terminará el peso en 2026

Enrique Quintana destacó la apreciación del peso, lo que ha provocado que la inflación se contenga. Por ello, no se descarta que la tasa de interés del Banco de México pueda seguir bajando durante 2026.

El promedio del consenso prevé que el tipo de cambio cierre el año en 18.50 pesos por dólar, pero su estimación futura es algo impredecible, por lo que cualquier impacto adverso podría ocasionar rebotes y llevarlo a 19 pesos por dólar, comentó el periodista.

“Si las cosas en México se perciben relativamente estables, aunque la economía no crezca mucho, nos mantendremos probablemente con el tipo de cambio que hemos visto hasta ahora”, calculó.

Enrique Quintana expuso que será difícil regresar a los 19 o 20 pesos por dólar, pero no descartó llegar a ese nivel si hubiesen signos de inestabilidad financiera, por una degradación de la deuda del país o por algún exabrupto del Trump que amague con salirse del T-MEC.