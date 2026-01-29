Aranceles de Donald Trump: Así fue cómo impactaron en la economía de Estados Unidos

Especialistas advirtieron sobre un impacto en la economía de Estados Unidos con los aranceles de Trump. (Foto: Especial)

Especialistas y mercados anticiparon que la estrategia arancelaria impulsada por Donald Trump terminaría por pasarle factura a la economía de Estados Unidos.

Incluso el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo en julio pasado que esperaba que el impacto de los aranceles se refleje en los datos de inflación de los próximos meses.

También se advirtió sobre un freno al crecimiento, mayores presiones inflacionarias y una posible desaceleración derivada de mayores costos para empresas y consumidores.

Sin embargo, los datos económicos terminaron por contradecir buena parte de esos pronósticos. Lejos de un colapso, la economía estadounidense mantuvo un ritmo de expansión elevado y la inflación no se desbordó.

De acuerdo con Enrique Quintana, columnista de El Financiero, esta aparente contradicción tiene explicación en la propia visión estratégica del expresidente.

“Pareciera, cuando vemos estos datos, que la visión que tenía Trump se está haciendo efectiva”, indicó.

Durante su participación en el foro Perspectivas Económicas para 2026: ¿Qué nos espera?, Quintana detalló por qué la política comercial de Trump no tuvo los efectos negativos que muchos anticipaban, al menos en el corto plazo.

Economía de EU: Crecimiento e inflación resistieron los aranceles

Uno de los principales temores era que la imposición de aranceles afectara directamente el crecimiento económico de Estados Unidos. Sin embargo, según explicó Quintana, las cifras muestran que ese escenario no se materializó.

Los datos de crecimiento trimestral revelan que la economía estadounidense mantuvo un ritmo sólido incluso después de la entrada en vigor de los aranceles.

De hecho, algunas cifras han sido revisadas al alza y existen indicios de que el cuarto trimestre registró una expansión todavía más acelerada.

En materia de inflación ocurrió algo similar. Aunque se esperaba un repunte significativo de precios por el encarecimiento de insumos importados, la inflación se mantuvo contenida.

Si bien no alcanzó el objetivo puntual de la Reserva Federal, se ubicó muy por debajo de los niveles que muchos analistas habían pronosticado.

Para Quintana, estos resultados refuerzan la idea de que la estrategia arancelaria no tuvo un impacto macroeconómico severo en Estados Unidos, al menos en términos de crecimiento e inflación, lo que explica por qué Trump insiste en que su enfoque “funcionó”.

Los datos de la inflación en Estados Unidos tras la aplicación de aranceles de Trump.

Trump vs. la Fed

Eso sí, no todos los objetivos se cumplieron. Trump buscaba también una baja en las tasas de interés, algo que no ocurrió, pues la Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés sin cambios, lo que intensificó la confrontación con Jerome Powell.

A penas el miércoles, la Reserva Federal dejó sin cambios su tasa de interés en un claro desafío al presidente de EU, quien ha exigido recortes más agresivos.

Al no haber cambios, la tasa de la Fed quedó en un rango de 3.5-3.75 por ciento. El Banco Central de EU pausó así un ciclo de tres recortes a la tasa de interés en medio de una incertidumbre económica global ‘alimentada’ por las decisiones y amenazas de Donald Trump.

Durante enero, el presidente de EU ‘metió ruido’ al mercado con una serie de acciones que incluyeron la captura del presidente Nicolás Maduro; la investigación contra la Fed, y la amenaza de tomar Groenlandia a la fuerza, que llevaron aldólar a su menor nivel en cuatro años.