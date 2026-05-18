‘Ahí vienen, vámonos’: Agricultores de Michoacán quedan atrapados en medio de tiroteo en Charapan (VIDEOS)

La zona de la Meseta Purépecha en Michoacán ha reportado hechos de violencia en los últimos días.

Agricultores de Michoacán vivieron momentos de tensión tras quedar atrapados en un tiroteo de grupos criminales en el municipio de Charapan, en la región de la Meseta Purépecha.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 18 de mayo, cuando civiles armados comenzaron una serie de ataques en la zona y realizaron bloqueos sobre la carretera Charapan-Tangancícuaro.

Fue cerca de esa zona que se encontraban unos agricultores, quienes huyeron del lugar mientras se escuchaban los disparos.

“Ahí vienen, ¡Vámonos!" Gritó uno de los hombres atrapados en medio del fuego, según videos difundidos en redes sociales.

Tras resguardarse en una zona de árboles, los trabajadores agrícolas se arriesgaron y decidieron volver a la camioneta por sus cosas, diciendo “será lo que dios quiera” mientras llegaban al vehículo.

De acuerdo con Quadratín, no se reportaron personas heridas, y se confirmó al menos un vehículo pesado incendiado y una combi baleada. Se desconoce cuáles eran los grupos armados involucrados y si pertenecían a alguno de los cárteles que operan en Michoacán.

Violencia en Michoacán: Refuerzan vigilancia en Meseta Purépecha para retomar el control

Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, informó la tarde de este lunes que la región de la Meseta Purépecha ya se encuentra bajo control.

Según las autoridades, desde la madrugada del lunes se desplegó un operativo conjunto encabezado por el secretario de Seguridad de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, junto con el Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil para reforzar la seguridad.

El despliegue fue por tierra y por aire, con dos helicópteros con personal armado, ya que el objetivo “es garantizar la seguridad de las familias”.

La zona lleva días bajo una ola de violencia, luego de que un grupo delincuencial intentara desestabilizar la zona y atacara una base de Kuarichas, que son grupos de autodefensas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades locales de Michoacán.

Dicho ataque ocurrió en la comunidad de Sevina, también en la región Purépecha y a unos 50 kilómetros de Charapan, en días pasados.