Leonel Godoy dice que acusaciones de Grecia Quiroz por asesinato de Carlos Manzo no tienen fundamento

El exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, aseguró al salir de su comparecencia ante la Fiscalía General del Estado que la denuncia presentada en su contra carece de sustento y respondió a una integración selectiva del expediente.

Asimismo indicó que no descarta tomar acciones legales en contra de quienes lo acusaron por el asesinato de Carlos Manzo y presentaron denuncia en su contra, pero, sí procede, será hasta que concluya el proceso electoral que inicia en septiembre.

El exgobernador también enfatizó que no pudo aportar elementos a las investigaciones debido a que el día del homicidio no se encontraba presente en el lugar de los hechos. Señaló que su comparecencia ocurrió únicamente en calidad de testigo y rechazó cualquier vínculo con el caso que investiga la Fiscalía.

Leonel Godoy afirmó además que el citatorio tomó dimensión pública después de que páginas cercanas a áreas de Comunicación Social difundieran el tema sin precisar el carácter de su comparecencia.

“Ya que pase el proceso electoral revisaremos qué medidas jurídicas tomaremos, porque también lo he dicho que acusen sin pruebas tiene consecuencias jurídicas penales, pero no es el momento. Ya que termine el proceso electoral”, dijo el diputado federal que, además, goza de fuero político que impide a la fiscalía formular imputación.

Aseguró que la denuncia penal interpuesta por Grecia Quiroz y Juan Daniel Manzo fue selectiva, “tienen amnesia, porque Carlos Manzo también acusó al Gobernador”, pero solamente fueron citados a declarar Nacho Campos y él.

Fue el pasado 13 de julio cuando el entonces alcalde de Uruapan acusó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de vínculos con el crimen organizado y ser el responsable de la inseguridad en Uruapan. Pero no fue citado ni quiere que lo sea, manifestó Leonel Godoy, pero insistió en retomar el tema.

En noviembe del 2025, Ramírez Bedolla fue corrido del funeral de Carlos Manzo, quien fue asesinado el sábado 1 de noviembre.

“Fui a Uruapan a ponerme a las órdenes de su familia. Sé perfectamente y entiendo que hay una gran indignación, que hay enojo, pero siempre tengo la responsabilidad que asumo plenamente, de dar la cara, de actuar, porque las protestas legítimas son perfectamente entendibles”, dijo el mandatario estatal.

Con información de Quadratín.