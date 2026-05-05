Sigfrido Múgica, exsecretario particular de Carlos Manzo, no acude a citas con la FGE

El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, sostuvo en entrevista colectiva que Sigfrido Múgica, exsecretario particular de Carlos Manzo, no acudió a ninguna de las dos citas programadas por la Fiscalía para rendir entrevista dentro de las investigaciones por el asesinato del exalcalde.

Explicó que la institución citó a diversos funcionarios relacionados con el entorno del exedil; de ellos, 14 acudieron y proporcionaron su testimonio ante el Ministerio Público.

“Se solicitó la presencia de varios funcionarios, la mayoría acudió y presentó voluntad, facilitaron sus teléfonos en lo económico. Pero el secretario particular no acudió, ni en la primera ni en la segunda ni en la tercera”, comentó el Fiscal de Michoacán.

En contraste, en las primeras solicitudes del organismo autónomo, 14 funcionarios atendieron el llamado, lo hicieron de manera voluntaria. Rindieron entrevista y además facilitaron su equipo celular en lo económico.

Precisó que entre quienes no se presentaron se encuentra el exsecretario particular.

Torres Piña señaló que, desde el 1 de noviembre, se desconoce el paradero de Sigfrido Múgica, pero aclaró que, hasta el momento, no existe denuncia por desaparición por parte de familiares que refiera un riesgo para la vida del exfuncionario del Ayuntamiento de Uruapan.

Detienen a ‘El Aurora’, ligado al asesinato del exalcalde de Uruapan

Autoridades de Michoacán informaron que detuvieron a Rafael ‘N’, alias ‘El Aurora’, presuntamente vinculado a Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

El fiscal Carlos Torres Piña, explicó que ‘El Aurora’ pertenece a la misma célula criminal que opera en Uruapan y tiene vínculos con el crimen contra Carlos Manzo.

A diferencia de otras personas detenidas por el caso, Rafael ‘N’ no aparece en los chats de mensajería instantánea donde se coordinó el asesinato del alcalde el 1 de noviembre de 2025.

Entre los delitos que se le imputan a ‘El Aurora’ se encuentran el huachicol y la venta de drogas en el municipio. El área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) participó en la detención.