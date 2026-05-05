Grecia Quiroz pide a Juan Manzo darse ‘un chapuzón’ en investigación del homicidio de alcalde de Uruapan

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, respondió a los cuestionamientos de Juan Manzo sobre el caso del homicidio de Carlos Manzo.

A poco más de seis meses del homicidio de Carlos Manzo, el hermano del exalcalde de Uruapan, Juan Manzo, ha cuestionado el caso y la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, le invitó a “darse un chapuzón” en la investigación.

Juan Manzo, subsecretario de Gobernación y hermano del exalcalde asesinado en noviembre pasado, acusó al Ayuntamiento de Uruapan por financiar la defensa legal con recursos públicos de los siete escoltas que fueron imputados por homicidio doloso por omisión en el caso Carlos Manzo.

El entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue atacado a balazos directamente en un evento público el pasado 1 de noviembre, tras tomarse fotos con niños y con la ciudadanía en el Festival de las Velas. Manzo falleció y, días después, fueron detenidos siete policías que eran su escolta, Jorge Armando, alias ‘El Licenciado’, quien presuntamente sería uno de los autores intelectuales del crimen, y dos funcionarios.

Ante el cuestionamiento de Juan Manzo, la alcaldesa Grecia Quiroz rechazó que haya entregado apoyos económicos a los inculpados. En conferencia de prensa, detalló que los policías incluso fueron retirados de la nómina del ayuntamiento y acusó que existe un móvil político detrás de las acusaciones.

“Yo no tengo nada que ver en el tema de los escoltas. Ni yo, ni el ayuntamiento, ni ningún secretario ha tenido que ver con el tema de los honorarios de ellos”, sostuvo.

¿Por qué fueron detenidos los escoltas de Carlos Manzo?

Grecia Quiroz recordó que, tras el asesinato de Carlos Manzo, preguntó al fiscal general michoacano Carlos Torres Piña si los escoltas estuvieron involucrados en el caso al pasar información o si encontraron algo en sus celulares, o si existía alguna sospecha de participación en el crimen, pero no hubo elementos en su momento.

Sin embargo, admitió que en su última reunión con el fiscal este le señaló que, a pesar de que no haya elementos en contra de los oficiales, sí existe una investigación contra los escoltas de Carlos Manzo por omisión.

“Si hablamos del tema de la omisión nos vamos muy lejos, porque, ¿cuántas personas no fueron omisas al llamado que Carlos hizo en su momento, al grito de auxilio, al que nadie le hizo caso?”, preguntó Quiroz, en referencia a que meses antes del atentado, Manzo señaló que Uruapan estaba en alerta roja tras la detención de René Belmonte Aguilar, alias ‘El Rino’.

La presidenta municipal de Uruapan, quien fue designada en el cargo tras el asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manzo, señaló que hay agentes de la Guardia Nacional a los que se les vincula por omisión pero que aún continúan en funciones y dijo que desconoce si enfrentan un proceso legal. “Hay un desequilibrio en ese tema, no es que yo ande cabildeando, es un tema de justicia”.

¿Qué dijo Juan Manzo sobre la investigación por el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan?

Juan Manzo también acusó a la alcaldesa por presuntamente rehusarse a entregar el celular de su exesposo a la Fiscalía General de Michoacán. El teléfono podría servir para recuperar geolocalizaciones, conversaciones y metadatos clave en el caso.

Quiroz aclaró que no se negaba a “prestárselo” a las autoridades, pero dijo que tenía ciertas condiciones para ello.

“No es un tema de que yo esté negada a que tengan la información, ustedes saben cómo se manejan las fiscalías y yo se lo dije al fiscal en su momento, que el celular ahí estaba, pero que en mi presencia yo permitía que viera lo que quisiera, en mi presencia, y lo sigo reiterando”, dijo.

La alcaldesa destacó que no ha borrado información del celular y dijo que entregarlo “implica el riesgo de que se le quiten o le pongan algo, no me voy a prestar a eso”.

En enero pasado, Juan Manzo insistió en que sean investigados Nacho Campos, Raúl Morón y Leonel Godoy, de Morena, por el ataque contra su hermano, al afirmar que había elementos para que la Fiscalía investigue.