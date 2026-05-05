Sicarios hacen de las suyas en Culiacán pese a ‘blindaje’ de las autoridades; Queman casino y dejan un muerto

Según testigos, un grupo armado lanzó un artefacto explosivo y el casino se incendió inmediatamente

Un casino fue incendiado este 4 de mayo en el sector comercial del Desarrollo Urbano Tres Rios con saldo de una mujer fallecida y dos masculinos lesionados. Los tres eran empleados del establecimiento de donde desalojaron a otros 40 empleados.

Es el tercer atentado que sufren este tipo de negocios, en los últimos seis meses en el marco de la violencia generada por los grupos delincuenciales de Los Chapitos y La Mayiza.

Así fue el incendio de un casino en Culiacán

De acuerdo con versiones que realizaban su caminata nocturna por la ribera donde confluyen los ríos Tamazula y Humaya, en la glorieta donde se encuentra la asta bandera gigante, señalaron que un grupo armado lanzó un artefacto explosivo por una de las ventanas del casino Tropicana y eso provocó el incendio inmediato.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán para sofocar el fuego que provocó una extensa columna de humo.

Sacaron lesionados a tres empleados quienes fueron trasladados al Hospital General de Culiacán, pero allí falleció la mujer que fue identificada con el nombre de Ana ”N” de 35 años, mientras que los masculinos son atendidos porque sufrieron quemaduras hasta de tercer grado. Otros 40 empleados fueron desalojados sin padecer lesión alguna.

El Casino Tropicana ya había registrado un atentado en meses anteriores, pero en esta ocasión le provocaron el incendio.

El negocio se encuentra en un espacio urbano comercial a un costado de un puente que comunica la avenida Teófilo Noris, entre la tienda de Autoservicio Plaza Ley, frente al centro comercial Forum de Culiacán, en una glorieta donde se asienta la explanada de la asta bandera gigante de Culiacán.

Los caminantes señalaron que desde las 19:00 horas vieron que llegó un grupo armado por un costado y lanzaron un artefacto explosivo a través de una ventana del casino y eso provocó el incendio inmediato.

Al momento varias personas del establecimiento salieron corriendo, mientras los caminantes que andaban en la ribera acudieron a auxiliarlos y a llamar a los bomberos. Algunos empleados sufrieron intoxicación.

Una mujer y dos hombres fueron llevados de emergencia al Hospital General porque sufrieron quemaduras graves. Una hora más tarde, se informó que la mujer identificada con el nombre de Ana de 35 años falleció cuando recibía atención médica. Los dos hombres quedaron internados.

El director de Protección Civil Municipal, Jesús Billa Mendoza, dijo que no tenía indicios de la causa del incendio, pero por las primeras indagaciones considera que fue provocado intencionalmente.

La situación fue controlada cuando los bomberos sofocaron el fuego aproximadamente a las 21:00 horas