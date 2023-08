Incendio en Casino Royale: ¿Qué pasó y qué piden las familias a 12 años del caso?

Familiares de las víctimas del atentado al Casino Royale, registrado el 25 de agosto del 2011 y en el que murieron 52 personas en el estado mexicano de Nuevo León, norte del país, afirmaron este viernes que las disculpas públicas que hace un año les ofreció el Gobierno de México por el caso no sirvieron para nada porque el caso no avanzó y siguen en espera de justicia.

El ataque al Casino Royale fue una agresión que se produjo porque presuntamente el dueño del local se negó a pagar “cuota” (extorsión) al Cártel de los Zetas.

Este viernes, en entrevista con medios, Samara Pérez Muñiz, vocera de los familiares de las víctimas, señaló que prácticamente no han existido avances y a 12 años de los hechos solo hay tres sentenciados y 13 amparados.

“Lo único que aportaron (las disculpas públicas de hace un año) fue para que el alcalde de Monterrey -Luis Donaldo Colosio Riojas- hiciera la petición de este espacio (en donde existe el proyecto de un memorial)”, compartió Pérez Muñiz.

Indicó que hasta ahora no ha existido un avance en las investigaciones que ellos solicitaron sobre la propiedad del predio en donde estaba construida la casa de apuestas, los permisos, así como la reparación de daño para los deudos.

Las familias de víctimas del Casino Royale piden justicia a 12 años del caso. (EFE)

“No puede ser que no se haya avanzado nada”, destacó en tono molesto. Remarcó que solo hay tres personas sentenciadas y todos han intentado evadir la ley mediante amparos.

El ataque a la casa de apuestas fue perpetrado por el grupo criminal de los Zetas y ocurrió durante la administración federal de entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), quien se encargó de lanzar una ofensiva en contra de los cárteles de la droga.

Hombres armados arribaron al local y tras rociar de gasolina las instalaciones les prendieron fuego. En los hechos murieron 52 personas, entre ella, dos mujeres embarazadas.

La vocera de los familiares de las víctimas también sostuvo que a 12 años de la tragedia han sido ignorados por las autoridades.

“Yo no sé si alguien de ustedes que se dedica a los medios vio si se pronunció el alcalde (Colosio), el gobernador (Samuel García) o el presidente (Andrés Manuel López Obrador), porque yo no vi, o quizás me equivoco”, comentó.

Añadió que lo peor que puede pasar es apostar al olvido porque hechos como ese pueden volver a repetirse.

“Si dejamos la ciudadanía y los medios que las autoridades lo olviden, estamos perdidos, vamos a vivir en un México lleno de sangre y eso es lo que debemos evitar”, sostuvo la activista.

En el marco de 12 aniversario luctuoso de los hechos, los familiares recordaron a sus seres queridos con la colocación de ofrendas florales en las cruces en recuerdo de las 52 víctimas de la masacre, también encendieron veladores y pronunciaron una oración.

Cajas con cientos de documentos relacionados con el caso Casino Royale. (EFE)

Además, la vocera de los familiares llevó al lugar unas cajas que contenían todo el expediente del caso, que acumula miles de hojas.

“Señores Magistrados federales, la justicia debe de ser expedita y tienen que mandar el mensaje correcto porque fue un ataque a 52 seres humanos y no puede ser que los delincuentes estén jugando con el sistema de justicia penal para alargar los procesos, que de cualquier manera van a culminar en sentencias”, añadió.

Expuso que ya hay confesiones de los presuntos implicados, además de las grabaciones en video que en su momento dio a conocer el ex Procurador de Justicia, Adrián de la Garza Santos. “Entonces es tema de justicia”, puntualizó.

Hace un año, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, encabezó una “Disculpa Pública para las Víctimas y sus familias por los hechos ocurridos en Casino Royale, en Monterrey, Nuevo León” y aseguró que había delitos que no prescribían.