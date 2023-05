‘Reina del Pacífico’ reveló que Felipe Calderón tenía nexos con el narco: ‘Estaba bien metido’

Sandra Ávila Beltrán, conocida popularmente como ‘La Reina del Pacífico’, dijo que Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México de 2006 a 2012 estaba “metido” con el crimen organizado cuando era mandatario nacional.

En una entrevista con la periodista Adela Micha, Ávila Beltrán explicó que lo que hace posible que en México veamos imágenes de niños cargando armas es el gobierno.

“Si el gobierno lo permite va a seguir pasando, si no lo permite no va a pasar, ¿y cómo le dices al gobierno que no se involucre con ellos (los cárteles)?”, cuestionó.

La periodista explicó que una de las intenciones de Felipe Calderón era no permitir el desarrollo del narco en México, a lo que la Reina del Pacífico respondió con un rotundo “no”.

“¿Felipe? Felipe estaba bien metido con el narco”, fue la respuesta de la mujer que pasó siete años en prisión. De inmediato fue cuestionada sobre las pruebas que señalen su afirmación y su respuesta fue que “si yo ahorita entrego una tonelada de droga, le voy a decir ‘¿dame un recibo?’ No, entonces no tengo pruebas”.

Dijo que el tema de la “guerra contra el narcotráfico” fue un “eslogan”. “Quiero enfatizar en eso: ‘estás haciendo una declaración muy grave’, y de todo lo que hemos hablado, ¿de cuál tengo prueba? ¿cuál si me crees o cuál no me crees? ¿cuál me va a creer el público o cuál no? ¿tengo pruebas, tengo un papel firmado, tengo grabaciones? No, porque no puedes grabar”, explicó.

“Lo ví, lo viví y lo oí”, complementó

Las declaraciones de ‘La Reina del Pacífico’ aparecen meses después de que Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón, fuera declarado culpable en Estados Unidos por cuatro cargos relacionados con el narcotráfico y uno más por declaraciones falsas.

Luego de que la resolución de la Corte apuntara a que García Luna era culpable, Felipe Calderón insistió que él no tenía ningún tipo de vínculo con el narotráfico y que no utilizó a la Presidencia para abogar por sus intereses.

“He sido el presidente que más ha actuado contra la delincuencia organizada. Luché por construir un auténtico Estado de Derecho”, dijo el mandatario, quien resaltó que supuestamente cumplió e hizo cumplir la constitución “con toda la fuerza del Estado, y lo volvería a hacer, porque es lo correcto”, esto también en referencia con la llamada “guerra contra el narco”.

Tras el juicio y a la espera de una condena, Calderón ha criticado el veredicto de la Corte de Estados Unidos, además de que en México los legisladores de Morena pidieron en abril que se abra una comisión para investigar los presuntos nexos del expresidente con el crimen organizado.

