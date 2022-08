Así es la vida de la ‘Reina del Pacífico’, ‘leyenda’ del narco, tras salir de prisión

Después de siete años de ser puesta en libertad, reapareció en julio pasado Sandra Ávila Beltrán en TikTok. “Sí soy, para todas las personas que se preguntan si soy la verdadera, la real. Sí”.

Este martes 2 de agosto, la también conocida como ‘Reina del Pacífico’ se viralizó en redes sociales tras afirmar que el expresidente de México, Felipe Calderón, se enriqueció gracias a sus vínculos con el narcotráfico y por haberle “fabricado un delito” para salvaguardar su figura presidencial.

Incluso, en el podcast de YouTube “Doble G”, Ávila Beltrán confesó que le gusta portar armas, sobre todo por el tiro al blanco: “No es que ande armada, pero estando en un lugar donde estás en la sierra, en donde no corre peligro gente, sí lo traigo”.

Sandra Ávila actualmente utiliza sus redes para enseñar detalles de su vida personal y muestra sus rutinas de belleza. Su cuenta rondaba los casi 136 mil seguidores y sus videos ostentan 42.5 mil me gusta.

Sin embargo, sus primeras imágenes aparecieron en redes a finales de junio pasado, aunque había rumores de que ella no era quien las dirigía, sino sus fans, pero la propia ‘Reina del Pacífico’ aclaró las especulaciones el pasado 29 de junio en TikTok: “Esta es la única cuenta real, manejada personalmente por mí”.

¿Quién es la llamada ‘Reina del Pacífico’?

Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como ‘La Reina del Pacífico’, actualmente tiene 61 años y es una de las mujeres ligadas al narcotráfico más importantes de los últimos años; siendo sobrina de Miguel Angel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y pareja de Juan Diego Espinoza Ramírez, alias ‘El Tigre’, fue detenida en 2007 y liberada en 2015.

Cuando fue detenida se le imputaron los delitos de lavado de dinero y narcotráfico en México y Estados Unidos, además de ser señalada como intermediaria entre los cárteles de Sinaloa y Juárez con grupos de Colombia, país de donde es su expareja.

Aquellas acusaciones nunca fueron realmente comprobadas en los tribunales, por lo que fue declarada no culpable de los cargos de narcotráfico y asociación delictiva en Estados Unidos, aunque sí por apoyar económicamente a una persona ligada al narco.

En agosto de 2012, fue extraditada a Estados Unidos y un año más tarde, en 2013, se declaró culpable en una Corte Federal para Distrito Sur de Florida, donde fue sentenciada a 70 meses de prisión, equivalentes a cinco años.

‘La Reina del Pacífico’ pasó un año en un penal de Nayarit y luego de descartar su culpabilidad en los delitos mencionados, quedó en libertad el 7 de febrero de 2015, gracias a lo dictado por un Tribunal Unitario de Jalisco.

Sandra fue apodada por los medios de comunicación mexicanos como ‘La Reina del Pacífico’ gracias al área donde presuntamente operaba. También es relacionada con Rafael Caro Quintero por ser presuntamente parte de su familia paterna.

¿Qué dijo la ‘Reina del Pacífico’ sobre Felipe Calderón?

Sandra Ávila Beltrán acusó al expresidente Felipe Calderón de enriquecerse gracias a sus vínculos con el narcotráfico y aseguró que fue el “chivo expiatorio” de su administración.

“Fui su chivo expiatorio y me fabricó un delito para sentirse un buen presidente, un buen mexicano, cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, mucha de su fortuna que tiene ahora que goza su esposa y su familia es del narcotráfico”, refirió Ávila Beltrán.

La ‘Reina del Pacífico’ también calificó a la administración de Calderón como una de las más crueles por las altas cifras de homicidios registradas en el periodo de 2006 a 2012.

“Quiero decirle especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México (...) ha sido el más sangriento, el sexenio donde hubo más violaciones a los derechos humanos y a la ley”, dijo.

También señaló a Genaro García Luna de operar “a sus anchas” en el sexenio de Felipe Calderón. El exsecretario de Seguridad Pública hoy está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa.

“¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no? (...) eran socios y me destruyó la vida, las ganas de vivir, destruyó a mi madre que le causó la muerte, ¿quién lo juzga? ¿quién lo castiga? Por ser expresidente, eso no le quita que fue asesino y un narcotraficante”, sostuvo.