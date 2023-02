‘Reina del Pacífico’ asegura que García Luna era ‘un corrupto, asesino y secuestrador’

Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como ‘La Reina del Pacífico’, reveló nuevos detalles sobre Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón, después de que fuera declarado culpable en Estados Unidos.

En la entrevista con el periodista José Luis Montenegro, Ávila Beltrán aseguró que en el mundo del narcotráfico ella se enteraba que García Luna era “un corrupto, asesino y secuestrador”.

Incluso, el entrevistador recalcó que Sandra Ávila “tuvo relación muy cercana” con capos mexicanos como ‘El Chapo’ o ‘El Mayo’ Zambada, por lo que “algo se habrá enterado” sobre los sobornos de García Luna.

Esta declaración también la compartió en una de sus historias de Instagram; sin embargo, solo se ha publicado la primera parte de la entrevista, la cual ya fue compartida en YouTube.

Además, Sandra Ávila recordó que fue “apodada” como ‘La Reina del Pacífico’ después de que el Gobierno de Calderón libró una orden de aprehensión contra ella: “cuando se me gira la orden de aprehensión, se me gira con ese nombre”.

¿De qué ha acusado la ‘Reina del Pacífico’ a Calderón?

En agosto de 2022, Sandra Ávila Beltrán acusó al expresidente Felipe Calderón de enriquecerse gracias a sus vínculos con el narcotráfico y de fabricarle un delito para salvaguardar su figura presidencial.

“Fui su chivo expiatorio y me fabricó un delito para sentirse un buen presidente, un buen mexicano, cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, mucha de su fortuna que tiene ahora que goza su esposa y su familia es del narcotráfico”, refirió Ávila Beltrán en el podcast de YouTube Doble G.

Sandra, quien enfrentó acusaciones por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico en México y Estados Unidos, calificó a la administración de Calderón como una de las más crueles por las altas cifras de homicidios registradas en el periodo de 2006 a 2012.

“Quiero decirle especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México (...) ha sido el más sangriento, el sexenio donde hubo más violaciones a los derechos humanos y a la ley”.

También hizo referencia a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en ese sexenio y quien está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

“¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no? (...) eran socios y me destruyó la vida, las ganas de vivir, destruyó a mi madre que le causó la muerte, ¿quién lo juzga? ¿quién lo castiga? Por ser expresidente, eso no le quita que fue asesino y un narcotraficante”.