Cruz Azul vs. Pumas HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la final de ida de la Liga MX?

Cruz Azul recibe el primer capítulo de la gran final de Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Cruz Azul, Pumas UNAM, Liga MX).

Cruz Azul y Pumas UNAM disputan este jueves el primer capítulo de la final del Clausura 2026 de la Liga MX, una serie que reúne a dos de los clubes con más historia del futbol mexicano.

La ida se jugará en el Ciudad de los Deportes, que fuera muchos años la casa de ‘La Máquina’ con el recordado nombre de ‘Estadio Azul’.

En él, Cruz Azul intentará tomar ventaja antes de cerrar la serie en una complicada cancha de Ciudad Universitaria, que estará completamente llena.

Joel Huiqui llega a la final después de la eliminación de Chivas a manos de Cruz Azul, mientras que Efraín Juárez orquestó la victoria de Pumas vs. Pachuca para instalarse en la disputa por el título.

Cruz Azul vs. Pumas: Fecha, horario, transmisión y sede en la final de ida de Liga MX

La final de ida del Clausura 2026 Cruz Azul vs. Pumas UNAM se disputará este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

De acuerdo con la agenda oficial difundida para la serie, el encuentro comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN, ViX y Azteca 7.

Partido: Cruz Azul vs. Pumas UNAM

Cruz Azul vs. Pumas UNAM Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026

Jueves 21 de mayo de 2026 Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

20:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Ciudad de los Deportes

Ciudad de los Deportes Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y Canal 7

La vuelta de la final se jugará el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, casa de los auriazules.

El duelo también marcará el enfrentamiento entre dos entrenadores mexicanos. Joel Huiqui dirige a Cruz Azul tras la salida de Nicolás Larcamón en abril pasado, mientras que Efraín Juárez llevó a los universitarios hasta la final después de asumir el cargo en un momento complicado del torneo pasado.

“Merecidamente estamos en una final. Lo hablé con mis jugadores y creo que no hay mejor equipo que merezca esta oportunidad de poder disputar el campeonato”, afirmó Huiqui tras eliminar al Guadalajara.

Juárez aseguró que desde la pretemporada el objetivo era disputar el título. “Habíamos prometido llegar a la última semana del campeonato que es la de la final. En la pretemporada ya teníamos en la cabeza ese objetivo”, dijo el técnico de Pumas durante el día de medios.

Pumas y Cruz Azul chocan nuevamente en una final. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo llega Cruz Azul a la final?

Cruz Azul alcanzó la final después de superar 4-3 al Guadalajara en semifinales. La Máquina empató 2-2 en el encuentro de ida y selló su clasificación con una victoria de 1-2 en el Estadio Jalisco.

Jeremy Márquez abrió el marcador apenas al minuto cinco tras aprovechar un rebote en el área y definir con un disparo pegado al poste. Dos minutos después, Omar Govea empató para Chivas con un remate de larga distancia.

El conjunto celeste mantuvo la presión ofensiva durante el segundo tiempo y encontró el gol de la clasificación al minuto 66. Agustín Palavecino disparó desde fuera del área y el balón se desvió en Diego Campillo antes de terminar en la portería rojiblanca.

La victoria también representó la clasificación número 19 de Cruz Azul a una final de Liga MX y la victoria 100 del club en liguillas, según datos difundidos tras el encuentro.

Joel Huiqui destacó la reacción del equipo después de una etapa complicada durante la fase regular. “Fue complicado para los muchachos porque a pesar de que tuvieron buenos partidos entraron en una racha en la que no consolidaron el funcionamiento”, explicó el entrenador.

El técnico agregó que la unión del grupo fue clave para cambiar el rumbo del torneo. “Cuando yo llegué sentí esa necesidad de que requerían un apoyo muy básico, un apoyo de amigo y creo que eso nos abrió la puerta para muchas cosas”, señaló.

En el plano individual, Cruz Azul apostará por la experiencia del colombiano Kevin Mier en la portería y por jugadores como Agustín Palavecino, José Paradela y Christian Ebere en ataque.

La ‘Máquina’ busca su décimo campeonato de liga y el primero desde el Clausura 2021. El club también vuelve a una final por primera vez desde el Clausura 2024, torneo que perdió frente al América.

Pumas y Cruz Azul empataron en el torneo regular. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Así llega Pumas a la gran final de ida

Pumas UNAM obtuvo el segundo boleto a la final tras vencer 1-0 al Pachuca en el partido de vuelta de semifinales y empatar 1-1 el marcador global, resultado que le dio el pase por su mejor posición en la tabla.

El gol decisivo fue obra de Jordan Carrillo al minuto 56. El mediocampista cobró un tiro libre directo que pegó en el poste antes de entrar a la portería defendida por Carlos Moreno.

Los universitarios habían perdido 1-0 el partido de ida y necesitaban ganar para mantenerse con vida. En la primera mitad, Robert Morales tuvo las ocasiones más claras para abrir el marcador, aunque no logró concretar frente al arco.

Pachuca reaccionó en la recta final del encuentro y estuvo cerca del empate con oportunidades de Salomón Rondón y Luis Quiñones, pero los dirigidos por Efraín Juárez conservaron la ventaja para avanzar a la serie por el campeonato.

La clasificación significó el regreso de Pumas a una final de Liga MX por primera vez desde el Guard1anes 2020. El equipo universitario intentará conquistar su octavo título y terminar una sequía que se mantiene desde el Clausura 2011.

Efraín Juárez aseguró que el grupo llega motivado al duelo ante Cruz Azul. “El entrenamiento de hoy fue como si fuera de cualquier otra jornada porque nosotros hemos venido jugando finales cada ocho días”, comentó.

El entrenador también habló sobre el ambiente dentro del plantel antes del inicio de la serie. “Los chicos se divirtieron, ilusionados por el partido de mañana”, afirmó.

Pumas terminó como líder de la fase regular del Clausura 2026 con el mejor ataque y la segunda mejor defensa del campeonato. En cuartos de final eliminó al América y posteriormente dejó fuera al Pachuca para instalarse en la pelea por el título.

Con información de EFE y AP.