Horarios de la final de la Liga MX: ¿Cuándo juegan Pumas vs. Cruz Azul por el título del Clausura 2026?

Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la final del Clausura 2026 de la Liga MX. (Fotos: IA Gemini / Liga MX).

Pumas vs. Cruz Azul disputarán la final del Clausura 2026 de la Liga MX tras superar a Pachuca y Chivas, respectivamente, en unas semifinales definidas por detalles puntuales y goles decisivos.

El equipo dirigido por Efraín Juárez consiguió el pase luego de imponerse 1-0 al Pachuca en Ciudad Universitaria, resultado que igualó el marcador global 1-1 y favoreció a los universitarios por su mejor posición en la tabla. Del otro lado, Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas en el Estadio Jalisco y avanzó con global de 4-3 para instalarse nuevamente en una final de la Liga MX.

Esta es la tercera ocasión en que ambos equipos se enfrentan en una final del futbol mexicano: Cruz Azul ganó el título de la temporada 1978-1979, mientras que Pumas se impuso en la final de 1980-1981.

Pumas vs. Cruz Azul en la Gran Final: Fecha, horario y sede de los partidos de ida y vuelta

La Liga MX definió los encuentros de la serie por el campeonato del Clausura 2026, en la que Pumas y Cruz Azul buscarán el título en partidos de ida y vuelta.

De acuerdo con el reglamento de competencia, el club mejor ubicado tiene derecho a elegir el día y horario de su encuentro como local. Además, los partidos de la final deben disputarse después de las 18:00 horas.

Partido de ida

Fecha: Jueves 21 de mayo

Jueves 21 de mayo Horario: 20:00 horas del tiempo del centro de México

20:00 horas del tiempo del centro de México Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Partido de vuelta

Fecha: Domingo 24 de mayo

Domingo 24 de mayo Horario: 19:00 horas del tiempo del centro de México

19:00 horas del tiempo del centro de México Sede: Estadio Olímpico Universitario

El reglamento de la Liga MX establece en el artículo 21 que el campeón será el club que anote el mayor número de goles en los dos partidos de la final. En caso de empate en el marcador global al término del tiempo reglamentario del encuentro de vuelta, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el título se definirá mediante tanda de penales.

Cruz Azul y Pumas disputarán una nueva final del futbol mexicano en el torneo Clausura 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo/AP Photo/Eduardo Verdugo)

Pumas elimina con lo justo al Pachuca

El equipo universitario disputa su primera final desde el Apertura 2020 y busca su octavo campeonato de liga, además del primero desde el Clausura 2011. También es la primera victoria de Efraín Juárez en un partido de liguilla como entrenador de Pumas.

Pumas perdió 1-0 la semifinal de ida de la Liga MX ante Pachuca y ganó 1-0 la vuelta para avanzar a la final por su mejor posición en la tabla, tras empatar 1-1 en el marcador global.

En el estadio Olímpico Universitario, el mediocampista Jordan Carrillo marcó el único gol del partido con un tiro libre al minuto 56.

Durante el primer tiempo, Robert Morales tuvo dos oportunidades claras para abrir el marcador, primero con un remate de cabeza al travesaño y posteriormente con un disparo desviado frente al arco.

Pachuca mantuvo una postura defensiva durante gran parte del encuentro y generó pocas llegadas ofensivas antes del descanso. En la segunda mitad, Pumas incrementó la presión ofensiva hasta encontrar el gol de Carrillo, quien cobró el tiro libre que terminó dentro de la portería tras pegar en el poste.

Después de recibir el gol, el técnico Esteban Solari adelantó líneas e ingresó al venezolano Salomón Rondón para buscar el empate. El delantero tuvo la oportunidad más clara en el tiempo agregado, pero su remate salió por encima del arco defendido por Keylor Navas.

Jordan Carillo, de frente, de Pumas, es felicitado después de marcar el gol en el partido de vuelta de las semifinales del fútbol de la Liga MX, contra Pachuca, el domingo 17 de mayo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo/AP Photo/Eduardo Verdugo)

Cruz Azul deja fuera de la final a Chivas

El club cementero vuelve a una final de Liga MX por primera vez desde el Clausura 2024, torneo que perdió frente al América. Ahora busca conquistar su décimo campeonato y el primero desde el Clausura 2021, cuando ganó la corona a Santos Laguna.

Cruz Azul empató 2-2 en la semifinal de ida y venció 2-1 a Chivas en la vuelta para avanzar a la final con global de 4-3.

El Cruz Azul venció al Guadalajara y va a la final del Clausura 2026. EFE/Francisco Guasco.

El Guadalajara tenía la suerte en contra, pues jugó la liguilla sin Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, convocados de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

En el duelo definitivo, la Máquina abrió el marcador apenas al minuto cinco con un disparo de Jeremy Márquez desde fuera del área, aunque el empate llegó rápidamente gracias a un remate de Omar Govea.

El conjunto celeste generó varias oportunidades antes del descanso, incluida una jugada de Carlos Rotondi que fue detenida sobre la línea por Óscar Whalley. En la segunda mitad, Cruz Azul mantuvo la iniciativa ofensiva y encontró el gol definitivo al minuto 66.

Agustín Palavecino sacó un disparo desde fuera del área que se desvió en un defensor antes de entrar a la portería y sellar el pase a la final.

En los minutos finales del encuentro, futbolistas de Chivas y parte de la afición en el Estadio Jalisco protestaron por una posible mano de Gabriel Fernández dentro del área tras un centro. Sin embargo, el árbitro César Ramos determinó que la jugada no ameritaba sanción y permitió que el partido continuara.

Con información de EFE y AP.