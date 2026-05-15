Con Lukaku y Courtois: Bélgica comparte lista de los 26 convocados al Mundial 2026

La Selección de Bélgica se encuentra en el Grupo G del Mundial 2026 y sus rivales son Egipto, Irán y Nueva Zelanda. (Foto: EFE/ Unsplash)

Luego de que Francia anunció a sus convocados al Mundial 2026, la Selección de Bélgica hizo lo propio al publicar los nombres de los 26 jugadores que disputarán la justa deportiva, entre los que destacan referentes como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel y Jérémy Doku.

Rudi García, director técnico francés, no solo eligió a futbolistas con experiencia, pues en su lista también figuran jóvenes promesas como el delantero belga-español Matías Fernández-Pardo, de 21 años.

El futbolista decidió esta misma semana representar a Bélgica con la selección absoluta tras haber “reflexionado largamente estos últimos meses sobre su futuro internacional”, y la FIFA validó la decisión del jugador, que ya había militado con Bélgica en categorías inferiores.

¿Quiénes son los convocados al Mundial 2026 de Bélgica?

Una de las grandes sorpresas de la convocatoria es Romelu Lukaku, máximo goleador histórico de la selección, quien tiene 32 años, sale de una lesión y no ha jugado más de 20 minutos seguidos esta temporada.

“Lo importante es tener elección”, dijo el DT francés cuando fue cuestionado sobre la convocatoria del delantero, y señaló que el objetivo es llevarlo a la mejor forma posible.

“Sólo hay un Romelu Lukaku en el ‘planeta fútbol’, con su estilo. Nadie puede igualar su rendimiento”, agregó el seleccionador, quien mostró confianza en que el ariete pueda recuperarse completamente de sus molestias físicas y “postular a ayudar al equipo”.

La lista completa de los seleccionados al Mundial 2026 de Bélgica es la siguiente:

Porteros

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Senne Lammens (Manchester United)

Mike Penders (Estrasburgo/FRA)

Defensas

Timothy Castagne (Fulham/ING)

Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion/ING)

Thomas Meunier

Arthur Theate

Zeno Debast

Nathan Ngoy

Koni De Winter

Brandon Mechele

Joaquin Seys

Centrocampistas

Youri Tielemans (Aston Villa/ING)

Amadou Onana (Aston Villa/ING)

Nicolas Raskin (Glasgow Rangers/ESC)

Hans Vanaken (Brujas)

Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA)

Axel Witsel (Girona/ESP)

Delanteros

Leandro Trossard (Arsenal/ING)

Jérémy Doku (Manchester City/ING)

Alexis Saelemaekers (AC Milán/ITA)

Dodi Lukebakio (Benfica/POR)

Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA)

Romelu Lukaku (Nápoles/ITA)

Diego Moreira (Estrasburgo/FRA)

Matías Fernández-Pardo (Lille/FRA)

¿Cómo eligió Rudi García a los convocados al Mundial 2026?

El técnico de los ‘Diablos Rojos’, que dirigirá a Bélgica por primera vez en la fase final de un gran torneo, explicó que entre sus criterios para conformar la lista ha pesado la idea de mantener la noción de grupo que logró la clasificación.

“He buscado equilibrio entre la experiencia y la juventud, también a nivel de posiciones, poder doblar todos los puestos, que es una evidencia, pero también tener una tercera opción en cada uno, jugadores que permiten cambiar el sistema de juego dentro de un partido”, dijo.

García también subrayó la importancia de configurar una convocatoria que permita una buena convivencia, pues señaló: “en un grupo de 26 hay algunos que jugarán más que otros, algunos incluso no jugarán”.

¿En qué grupo juega la Selección de Bélgica?

Bélgica, que tendrá que entregar la lista definitiva a la FIFA el 1 de junio, competirá en el Grupo G del Mundial, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio. Sus rivales serán Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Antes, los ‘Diablos Rojos’ disputarán partidos amistosos contra Croacia, en Rijeka, el 2 de junio, y frente a Túnez, en Bruselas, el 6 de junio, justo antes de viajar a Seattle para preparar su debut mundialista ante Egipto el 15 de junio. Después jugarán contra Irán el 21 de junio y frente a Nueva Zelanda el 27 de junio.