¡Sin Camavinga, pero con Mbappé! Francia comparte lista definitiva de convocados al Mundial 2026

El jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga se queda fuera de la lista de jugadores convocados por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para el Mundial 2026 y en la que otro madridista, Kylian Mbappé, vuelve a ser la gran estrella gala.
Deschamps, que presentó este jueves la lista de los 26 elegidos en una entrevista al canal TF1, justificó la ausencia de Camavinga porque “sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones”.
“Es todavía joven”, añadió el seleccionador, que dijo entender la “decepción” que estará experimentando por no figurar en la lista. Los seleccionados de Francia son los siguientes:
Porteros
- Mike Maignan (Milan/ITA)
- Robin Risser (Lens)
- Brice Samba (Rennes)
Defensas
- Theo Hernández (Al-Hilal/KSA)
- Lucas Hernández (PSG)
- William Saliba (Arsenal/ING)
- Ibrahima Konaté (Liverpool/ING)
- Lucas Digne (Aston Villa/ING)
- Malo Gusto (Chelsea/ING)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE)
- Jules Koundé (Barcelona/ESP)
- Maxence Lacroix (Crystal Palace/ING)
Medios
- N’Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR)
- Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP)
- Warren Zaïre-Emery (PSG)
- Adrien Rabiot (Milan/ITA)
- Manu Koné (AS Roma/ITA)
Delanteros
- Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Marcus Thuram (Inter/ITA)
- Michael Olise (Bayern Múnich/GER)
- Maghnes Akliouche (AS Monaco)
- Rayan Cherki (Manchester City/ING)
- Bradley Barcola (PSG)
- Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ING)
- Désiré Doué (PSG)
Información en desarrollo...