Las frases más polémicas de Díaz Ayuso en México sobre la Conquista: ‘Han sido 5 siglos de amor’

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reavivó el debate sobre la memoria histórica y la colonización tras sus declaraciones sobre el legado de España en América Latina.

A principios de mayo inició una gira en México, principalmente en estados gobernados por partidos de oposición, visita que aprovechó para defender la hispanidad. Estos pronunciamientos recibieron críticas de diversos sectores sociales y políticos.

Durante su visita a Ciudad de México, la presidenta madrileña continuó con su defensa del legado español. Ayuso describió la relación histórica entre ambos países como “cinco siglos de mestizaje”, marcados por la “esperanza, la alegría y las alianzas”.

Cinco siglos de amor, no de odio: Díaz Ayuso describe relación entre México y España

En este contexto, la mandataria lanzó otra de sus frases más comentadas: “Habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos”, y remarcó que la historia compartida es de “cinco siglos de amor, no de odio”.

Además, durante el encuentro “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés”, calificó de “incomprensible” que algunas figuras “busquen enemigos ajenos” y vivan del pasado para “rehuir” el presente.

También reivindicó la figura de Isabel la Católica, a quien definió como una mujer libre cuya fe y amor por la Hispanidad “cambió la historia de Occidente” y propició la expansión universal del idioma español.

Sin embargo, la discusión sobre la conquista no se detuvo luego de que Díaz Ayuso volvió a España tras cancelar el resto de su agenda en México por presuntas presiones del gobierno.

Ayuso asegura que México no existió hasta la llegada de los españoles

Recientemente, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso aseguró que “México no existió hasta que llegaron los españoles”. La afirmación provocó rechazo inmediato de numerosos usuarios en redes sociales y representantes políticos.

La narrativa coincide con la postura de investigadores, quienes señalan que México surgió después de alcanzar su independencia. Sin embargo, la discusión en España también se concentra en aclarar los gastos del viaje de Díaz Ayuso.

Quienes no comparten la visión de Ayuso interpretaron sus palabras como una minimización y borrado de las civilizaciones prehispánicas, como los mayas, olmecas y mexicas, que habitaron la región siglos antes de la Conquista.

Mientras algunos defienden que Ayuso se refería al nacimiento del Estado moderno, sus críticos señalan que invisibiliza siglos de historia indígena. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió en varias ocasiones al tema y criticó la intención de reivindicar a Hernán Cortés, a quien calificaron de feminicida y responsabilizaron de esclavizar a cientos de personas.