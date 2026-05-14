Protegió a su hijo y pareja: ¿De qué murió la magistrada Oyuki Ramírez, que fue atacada por abejas?

La magistrada Oyuki Ramírez tenía 45 años y había ganado las elecciones judiciales del 2025. (Facebook de Oyuki Ramírez).

Oyuki Ramírez Burciaga, magistrada en Zacatecas, falleció el 12 de mayo a causa de un ataque de abejas, tras proteger a su hijo de tres años y a su pareja.

En un video difundido en redes sociales se puede ver a Ramírez con los brazos y el torso expuesto, mientras pedía ayuda a las autoridades. El ataque fue en un evento deportivo en Guadalupe, Zacatecas, el 3 de mayo.

Paramédicos de Protección Civil relataron que la magistrada buscaba desesperadamente llegar hasta donde se encontraba su hijo mientras era resguardada por bomberos. El menor fue puesto a salvo y entregado posteriormente a familiares.

¿De qué falleció la magistrada Oyuki Ramírez?

Luego del ataque de abejas, la magistrada fue llevada al Hospital General de Zacatecas y estuvo internada por nueve días, periodo en el cual su estado de salud no mejoró.

Presentó un choque anafiláctico debido a las picaduras de las abejas y fue intubada. Se informó que también el personas de emergencia fue afectado por los insectos. Al menos fueron 11 personas quienes resultaron con lesiones.

Según la Universidad de Navarra, un choque anafiláctico es una reacción alérgica grave y mortal, después de exponerse a alérgenos presentes en picaduras de inectos y alimentos, como cacahuates, mariscos y ciertos medicamentos.

El sistema inmunológico del cuerpo libera una gran cantidad de químicos en respuesta a la exposición a un alérgeno.

Los químicos causan una reacción en cadena que afecta varios sistemas del cuerpo, incluyendo el sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, cutáneo y nervioso.

Incluso puede llegar a haber una caída de la presión arterial, lo que lleva a una insuficiente circulación de la sangre a los órganos.

Algunos de los sítomas son:

Dificultad para respirar.

Enrojecimiento de la piel.

Sensación de desmayo.

Polor de pecho.

Ritmo cardíaco irregular.

Náuseas.

Diárrea.

La magistrada Oyuki Ramírez tenía 45 años y había ganado las elecciones judiciales del 2025.

En sus redes sociales hay publicaciones alusivas al proceso electoral del 2025. También compartía sus actividades de campaña.

Antes se ser magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, fue secretaria proyectista y tenía más de 20 años dentro del Poder Judicial.