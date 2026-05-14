¿Cómo preparar avena trasnochada? Receta y beneficios del desayuno saludable

La avena trasnochada se puede preparar con leche vegetal para evitar los efectos secundarios de la leche entera. (Foto: Shutterstock)

Tener una mañana cargada de actividades y preparar un desayuno nutritivo no es imposible. Para ello existen opciones muy sencillas, entre las cuales destacan las overnight oats, conocidas también como avena trasnochada.

Una receta que ha ganado popularidad no solo porque combina bien con frutas, semillas y hasta mantequilla de maní, sino también por la practicidad y rapidez con la que se prepara: no toma más de 5 minutos dejarla lista.

Además, esta preparación tiene un plus: al utilizar únicamente ingredientes naturales y un cereal cargado de fibra, minerales y vitaminas, se han encontrado posibles beneficios de comer avena trasnochada.

La avena trasnochada se puede preparar con leche, agua o yogur griego. (Foto: Freepik)

¿Qué son las overnight oats o avena trasnochada?

Tal como su nombre lo indica, la avena trasnochada es un desayuno que se prepara un día antes de consumirlo, debido a que las hojuelas deben dejarse remojar durante toda una noche.

Para ello, las personas tienen la opción de utilizar diferentes ingredientes que van desde agua y leche entera hasta yogurt, lo importante es que la avena quede bien cubierta con el líquido.

Dejar la avena en remojo toda una noche provoca que las hojuelas se suavicen tanto que, a la mañana siguiente, tendrás un desayuno cremoso, similar a un pudín, listo para comer, explica la dietista Lauren Manaker para el portal Eating Well.

Lo mejor de esta preparación es que, una vez lista, puedes añadir frutas como plátano o fresas, así como semillas de chía para darle un sabor diferente, lo que le da un plus a este desayuno.

¿Cómo se prepara la avena en remojo por la noche?

Para hacer la avena trasnochada se requieren muy pocos ingredientes. Esto es todo lo que necesitas:

½ taza de avena

1 taza de leche (de vaca o vegetal) o yogurt griego natural

¼ de cucharada de canela (opcional)

1 cucharada de miel de abeja al gusto (opcional)

Para la preparación, solo debes colocar la avena con la leche o el yogurt en un frasco de vidrio. Si lo deseas, añade la miel, canela e incluso un poco de esencia de vainilla; finalmente, tapa muy bien y llévalo al refrigerador.

WebMD indica que, si deseas comer tus overnight oats con semillas de chía, debes colocarlas con la avena y la leche en remojo para evitar que se endurezcan durante la noche.

Para evitar sus efectos secundarios, es aconsejable consumir la avena con moderación. (Foto: Wikimedia Commons)

Al día siguiente, destapa tu preparación y disfruta. Si no te gusta comer la avena fría, la nutricionista Lauren Manaker añade para Eating Well que puedes llevarla al microondas hasta obtener la temperatura deseada.

Finalmente, agrega toppings: “Lo que me encanta es que se pueden preparar con antelación, cogerlos en las mañanas ajetreadas y añadirles proteínas, grasas o fruta para obtener una comida equilibrada”, indica Jenn Salib Huber, dietista registrada, en entrevista con Eating Well.

¿Qué tan saludables son los overnight oats?

Además de ser una buena opción por lo práctica y sencilla que resulta, la avena trasnochada posiblemente cuenta con algunos beneficios para la salud, al ser un alimento rico en nutrientes.

A pesar de ello, debes tener en cuenta que la mayoría de los efectos positivos provienen únicamente de la avena, por lo que aún se requiere más investigación sobre los beneficios exclusivos de las overnight oats.

La avena es nutritiva

Aunque la avena puede parecer un alimento muy sencillo, en realidad contiene una buena cantidad de minerales como magnesio, fósforo, manganeso, cobre, hierro y zinc; además, es rica en antioxidantes, de acuerdo con Healthline.

El portal especializado en salud añade que la avena contiene fibra, en especial betaglucano, proteínas y algunas vitaminas; las más destacadas son las B1, B3 y B5. Todo en conjunto hace que este cereal tenga un buen perfil nutricional.

La avena trasnochada podría ayudar a la digestión

Healthline explica que la avena es un alimento rico en fibra e indica que diversos estudios han demostrado que el salvado de avena disminuye los síntomas gastrointestinales y facilita la digestión.

Análisis presentados por Eating Well también indican que dejar la avena en remojo puede ser positivo, debido a que ayuda a generar almidón resistente, el cual llega intacto a los intestinos.

La avena trasnochada puede tener algunos beneficios en la salud. (Foto: Unsplash)

Un efecto favorable, debido a que permite que las bacterias beneficiosas se alimenten de él, promoviendo una microbiota intestinal saludable, añade Jenn Salib Huber, dietista registrada, en entrevista con Eating Well.

¿La avena trasnochada reduce el azúcar en sangre?

Healthline explica que la avena es rica en betaglucano, una especie de gel que retrasa el vaciamiento gástrico y la absorción de glucosa en sangre, lo que puede ayudar a mantener estables los niveles de azúcar.

Además, dejar la avena en remojo durante una noche posiblemente aumenta los beneficios, según comentó Jenn Salib Huber, dietista registrada, en una entrevista con Eating Well.

“Existen algunas evidencias limitadas de que la avena remojada durante la noche podría tener una respuesta glucémica más favorable”, indica la experta. Esto se debe al almidón resistente, ya que se ha relacionado con una mejor respuesta glucémica.

¿Cuáles son los efectos secundarios de comer avena trasnochada?

Aunque la avena trasnochada es un alimento que puede considerarse saludable, lo ideal es no comerla en exceso, ya que, como sucede con todos los alimentos, podrías experimentar efectos secundarios. WebMD explica que estos son:

Gases e hinchazón: los síntomas son ocasionados por la fibra. Si no tienes una dieta rica en este componente, lo mejor es comenzar consumiendo bajas cantidades y aumentarlas gradualmente.

los síntomas son ocasionados por la fibra. Si no tienes una dieta rica en este componente, lo mejor es comenzar consumiendo bajas cantidades y aumentarlas gradualmente. Puede interactuar con medicamentos: en exceso, es posible que la avena reduzca los niveles de azúcar en sangre, por lo cual las personas que toman medicamentos para la diabetes deben ser cuidadosas.

Considera que la leche entera es rica en grasas que podrían contribuir a enfermedades cardiacas y diabetes si se consume en grandes cantidades, de acuerdo con Physicians Committee for Responsible Medicine.