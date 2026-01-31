Avena vs. barbacoa: ¿Cuál es el mejor desayuno?

Aunque los bowls de avena pueden aportar vitaminas, minerales y fibra, la barbacoa contiene más grupos de alimentos. (Foto: Cuartoscuro / Unsplash / Wikimedia Commons / Imagen generada con IA Gemini)

Si tuvieras que elegir entre un bowl de avena con plátano, semillas de chía y miel de abeja, y unos tacos de barbacoa, con la carne jugosa y suave, acompañados de un consomé calentito, ¿cuál sería tu elección?

Si eres amante de la comida mexicana, quizá pienses que hasta la pregunta ofende, y es que el sabor de la barbacoa —así como las salsas, el jugo de limón, los nopales y hasta un vaso de curado de pulque— le gana por mucho al de la avena.

No obstante, al hablar de nutrición y salud, tu respuesta podría cambiar, ya que la avena es conocida por ser un alimento rico en fibra. Además, se sabe que la fruta está repleta de vitaminas y minerales, mientras que la chía contiene omega-3.

Con la grasita que se escurre cada vez que le das una mordida al taco o el consomé con bastante sal, puede parecer que la barbacoa está muy lejos de ser una buena opción para desayunar, pero ¿realmente una opción es mejor que otra?

¿La barbacoa es un desayuno saludable?

Francisco Cruz Méndez, especialista en Nutriología Clínica, explica en entrevista con El Financiero que un desayuno balanceado debe incluir todos los grupos de alimentos, es decir, los que se encuentran en el Plato del Bien Comer.

“Esa debería ser justamente nuestra guía para organizar nuestras comidas. (Un buen desayuno) debería contener suficientes frutas y verduras, cereales y también es muy importante que podamos consumir leguminosas, porque son un muy buen aporte de proteína y fibra”, indica.

Axel Ochoa, nutriólogo clínico, añade en entrevista con El Financiero que se deben incluir grasas saludables: “es un nutriente al que se le sataniza mucho, pero que también es importante”, afirma.

Al leer esto, puedes pensar que la barbacoa es una gran opción: tienes la carne con un alto contenido de proteína, verduras que acompañan a los tacos y cereales por las tortillas de maíz. Sin embargo, como en muchos casos, hay un ‘pero’.

El nutriólogo Francisco Cruz apunta que, aunque es positiva la proteína que se encuentra en la barbacoa, se debe considerar que “las carnes que son de origen animal tienen un poquito más de grasas saturadas”.

La barbacoa suele tener una baja cantidad de verduras, además es rica en sal y calorías. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro / ilustrativa)

“Hay diversas investigaciones en las cuales se relaciona el consumo frecuente de grasas saturadas con elevaciones de colesterol y triglicéridos”, indica Axel Ochoa, quien agrega que la verdura en la barbacoa no siempre es suficiente.

“Si no variamos los alimentos que consumimos, a lo mejor nos van a hacer falta algunos nutrientes”, comparte Francisco. Además, muchas personas suelen acompañar su barbacoa mañanera con bebidas azucaradas como refrescos y comer porciones grandes de la preparación.

“Todo ese conjunto es lo que de repente dificulta que lo podamos llamar un desayuno saludable”, comparte el nutriólogo Axel Ochoa en la conversación.

¿Qué tan saludables son los bowls de avena?

Quizá para este punto estés convencido de que la avena acompañada de fruta es una de las mejores opciones; sin embargo, no todo es ‘miel sobre hojuelas’ con este alimento, considerado saludable.

La avena por sí sola contiene magnesio, fósforo, hierro, cobre, selenio, manganeso, fibra, zinc y vitamina B1. Las semillas de chía son ricas en proteínas, fibra, omega-3 y omega-6, de acuerdo con Healthline.

Además, si complementas el bowl con yogur natural, añadirás una buena cantidad de probióticos que ayudan a mantener la salud intestinal, así como calcio, vitaminas B6 y B12, riboflavina, potasio y magnesio, indica Medical News Today.

Sobre la fruta, el experto en nutrición Francisco Cruz explica que “hay que perderle mucho el miedo (...), la fruta es más que azúcar: tiene fibra, muchas vitaminas, muchos minerales y también nos aporta un poquito de agua”.

La avena es rica en fibra; sin embargo, se debe comer como un complemento en un desayuno. (Foto: Shutterstock)

En personas que no tienen diabetes o enfermedades previas, comer una fruta entera en la mañana es una muy buena elección, más aún si se combina con semillas, almendras, cacahuates o nueces, agrega Axel Ochoa.

“(El bowl de avena) parece un alimento bastante saludable. Por separado, sus ingredientes lo son sin duda. La cantidad de vitaminas, minerales y nutrientes que vas a tener en ese bowl de fruta con avena y yogur es impresionante”, señala el experto.

No obstante, también hay ‘peros’ con esta preparación: “si nosotros desglosamos generalmente estos alimentos, encontramos que entran dentro del grupo de los carbohidratos”, dice Axel.

¿Qué es mejor: la avena o la barbacoa?

La respuesta sencilla a esta pregunta es: todo depende del contexto. El nutricionista Francisco Cruz afirma que “no es que haya alimentos mejores o peores, o buenos o malos, como muchas veces dicen. Hay que decidir qué es lo mejor para nosotros”.

Lo anterior aplica para la alimentación en general. El experto Axel Ochoa pone un ejemplo sencillo: “si habláramos de una persona con temas en el metabolismo del azúcar, de la glucosa, tendríamos una elevación muy fuerte con ese bowl de yogur con avena, y una elevación un poquito menos fuerte con un plato de barbacoa”, señala.

Pero esto no quiere decir que comer barbacoa en todos los casos sea mejor, puesto que el perfil nutricional de este platillo es menor, a pesar de ser más variado en los grupos de alimentos: “compiten en una categoría un poco impar”, explica Axel.

Entonces, ¿qué desayunar? Lo ideal es llevar una alimentación variada, con todos los grupos de alimentos. Si optas por la avena, el nutricionista recomienda integrarla como complemento de un desayuno completo.

No hay alimentos mejores o peores, ya que todo dependerá del contexto de cada persona. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

Por ejemplo: un huevo a la mexicana con un par de tortillas y complementar con un bowl pequeño de avena; así añadirás la variedad que le hacía falta por sí sola.

En el caso de la barbacoa, los expertos coinciden en que añadirla a la alimentación una vez por semana como máximo es aceptable y en una porción más pequeña que la estándar, siempre que el resto de las comidas sea saludable y balanceado, y no se tengan enfermedades.

Para evitar la carga calórica que puede tener, se recomienda agregar la mayor cantidad de verduras, evitar las bebidas azucaradas y alimentos que aporten más grasa a la preparación.

Recuerda que cada caso es diferente, por lo cual, para conocer qué es lo mejor para ti, lo ideal es acudir con un especialista en nutrición que pueda orientarte y brindarte un plan de alimentación de acuerdo con tus necesidades.