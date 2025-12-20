Con fibra y sin azúcar: ¿Qué contiene la Coca-Cola Plus, el refresco ‘saludable’ de Japón?

La Coca-Cola Plus se vende únicamente en Japón y no está planeado que se oferte en México. (Foto: Unsplash / Imagen generada con IA Gemini)

¿Qué serían los tacos de pastor sin su incondicional acompañante: una lata de refresco bien frío? Un ritual culinario tan delicioso como poco saludable, al menos en México, donde la mayoría de estas bebidas son ricas en azúcares añadidos.

Pero ¿te imaginas un refresco que no solo elimine este ingrediente de la receta, sino que esté fortificado con otros como fibra? Un sueño para los amantes de las bebidas azucaradas que es real en Japón, donde se vende Coca-Cola Plus.

Un refresco de cola que luce igual que el tradicional, pero que se promociona como una alternativa presuntamente saludable al ayudar a controlar los niveles de triglicéridos en la sangre, los cuales se relacionan con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiacas.

¿Cuál es la diferencia entre la Coca-Cola normal y la Coca-Cola Plus?

Coca-Cola Plus es una bebida que se lanzó a la venta en 2017 y la principal diferencia que tiene con los refrescos tradicionales es que fue avalada por el gobierno de Japón a causa de sus supuestos beneficios.

La bebida recibió la etiqueta de “Alimentos para Usos Específicos de la Salud” (FOSHU), un certificado que se otorga a aquellos alimentos que contienen componentes que el gobierno considera beneficiosos para el organismo, de acuerdo con The Wall Street Journal.

Autoridades sanitarias de Japón y Coca Cola recomiendan consumir productos funcionales como Coca-Cola Plus con moderación y como parte de una dieta equilibrada. [Fotografía. Shutterstock]

Para recibirla, se realizan pruebas al producto y se recaba información científica; además, deben contener alguno de los ingredientes funcionales de la lista avalada por el Ministerio de Salud de Japón.

¿Qué contiene la Coca-Cola Plus?

El ingrediente que llevó a Coca-Cola Plus a obtener la certificación FOSHU es la dextrina resistente, uno de los principales componentes de la bebida y el cual le da sus presuntos beneficios para la salud.

La dextrina resistente es un tipo de fibra dietética soluble en agua que se puede obtener del almidón y que puede resistir la digestión, lo que ocasiona que, una vez ingerida, viaje directamente al colon, explica un artículo de la revista científica Elsevier.

Este agrega que, una vez que este tipo de fibra llega al colon, las bacterias que ahí se encuentran comienzan a fermentarla, lo que genera efectos positivos en la salud, como la reducción de los niveles de azúcar en la sangre y el control del peso.

Además, otra investigación publicada en la revista científica Ciencia y tecnología de granos y aceites añade que la dextrina resistente tiene efectos prebióticos y contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Aunque la fibra dietética es uno de los principales ingredientes de la Coca-Cola Plus, esta bebida también contiene:

Agua carbonatada

Color caramelo (agente colorante)

Acidulante (ácido fosfórico)

Cafeína

Saborizantes naturales y artificiales

Aunque en la etiqueta se señala que no contiene azúcares, sí tiene edulcorantes artificiales, como el aspartame, el cual es 200 veces más dulce que el azúcar, de acuerdo con The European Food Information Council.

¿Qué tan saludable es tomar Coca-Cola Plus?

En el sitio oficial de Coca-Cola Japón, la Coca-Cola Plus afirma ser una bebida con la capacidad de inhibir la absorción de grasa de los alimentos y moderar el aumento de los niveles de triglicéridos en sangre después de las comidas.

“(Esto) la hace útil para mejorar la dieta de las personas que tienden a comer comidas ricas en grasas o que están preocupadas por los niveles de triglicéridos en sangre después de las comidas”, explican.

A pesar de ello, la dietista registrada Bonnie Taub-Dix explicó en una entrevista con el portal Today que, aunque se ha demostrado que una dieta rica en fibra puede beneficiar a la salud intestinal y del corazón, la bebida no es la mejor alternativa.

“¿Usar los refrescos como fuente de fibra y beneficios para la salud? Yo no los probaría (…) suena una la locura”, comentó. Cabe señalar que el Ministerio de Salud japonés indica que la Coca-Cola Plus no está pensada como un sustituto de alimentos naturales con fibra.

La Coca-Cola Plus forma parte de la gran variedad de alimentos y bebidas funcionales que se comercializan regularmente en Japón.[Fotografía. Shutterstock]

La especialista recomienda incluir en la dieta alimentos naturales y no refrescos fortificados con fibra si lo que se busca es llevar una vida saludable, ya que con ellos se obtiene “una buena dosis de proteínas y una variedad de vitaminas y minerales que los refrescos jamás podrían proporcionar”.

Además, recordó que demasiada fibra puede provocar hinchazón y diarrea, una advertencia que también hace Coca-Cola Plus, quien recomienda no tomar más de una botella de 470 mililitros al día como máximo.

Por ahora, Coca-Cola Plus no tiene planes de salir de Japón, ya que es solo en este país donde existe la certificación FOSHU, debido a que cada nación cuenta con sus propias regulaciones.