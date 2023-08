¿Qué pasa cuando dejas de comer azúcar? Estos son 7 beneficios que notarás

El azúcar es uno de los ingredientes más populares para endulzar todo tipo de comida como el café, los frappés y hasta los churros; sin embargo, dejar de consumir este alimento puede tener varios beneficios para la salud del cuerpo.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el azúcar es una sustancia de sabor dulce que se encuentra en diversas plantas. Existen varios tipos, pero la más popular en las cocinas es la que es conocida como sacarosa y que se extrae de cañas y remolachas.

Asimismo, otra de las versiones que suelen encontrarse en bebidas como el refresco son los azúcares añadidas.

La azúcar es un ingrediente que se asocia con afectaciones negativas al cuerpo. (Foto: Cuartoscuro / Hilda Ríos)

¿Cuáles son los beneficios de dejar de comer azúcar añadida?

La azúcar, que también se le conoce como glucosa, es un elemento que se encuentra en todos los alimentos; sin embargo, Web MD explica que la versión añadida es aquella que resulta como un peligro para la salud por sus efectos secundarios.

La diferencia principal entre el azúcar natural se encuentra dentro de alimentos que contienen vitaminas y minerales beneficiosos para el cuerpo. En cambio, la versión añadida solamente se trata de calorías vacías que dañan al cuerpo.

Este ingrediente se encuentra en alimentos y bebidas como pan dulce, golosinas, refrescos, entre otros.

Los azúcares añadidos se encuentran en varios tipos de botanitas.

De acuerdo con el portal de Healthline, consumir grandes cantidades de azúcar puede llegar a ser devastador para la salud del cuerpo.

Estos son algunos de los beneficios que surgen de dejar de consumir los azúcares añadidos que se encuentran en ciertas bebidas y alimentos.

Mejor salud intestinal

El sistema digestivo es el encargado de procesar todas las proteínas y grasas que provienen de los alimentos. Sin embargo, hay ciertas comidas que pueden afectarlo, especialmente las que cuentan con azúcares añadidos.

“El azúcar y los carbohidratos refinados alimentan las bacterias malas del intestino, lo que puede provocar problemas digestivos”, agrega la nutrióloga Jenny Askew al portal de Eat this, not that.

Askew también comenta que dejar de comer azúcar puede ayudar a reducir dolores de cabeza y hasta inflamación.

Mejor control de peso

Web MD explica que cualquier forma de calorías vacías, en este caso azúcares añadidos, resultan en un aumento de peso. Es por ello que, al dejar de consumir este alimento, se puede promover un mejor control.

El sito recomienda optar por consumir alimentos integrales que ayudan a reducir el antojo de azúcares.

Reduce el riesgo de padecer cáncer

Eat this, not that, un sitio especializado en temas de gastronomía, asegura que dejar de consumir azúcar puede ayudar a reducir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer.

“El consumo de azúcar ‘alimenta’ a las células cancerosas, incluso a las que ya tienen cáncer”, explicó la especialista Allison Tallman en conversación con Eat this, not that.

El azúcar es un ingrediente polémico al que algunos llaman 'veneno'. (Foto: Shutterstock).

Reducir problemas cardiovasculares

Según Web MD, el dejar de consumir azúcares añadidos ayuda a reducir los niveles de triglicéridos en el cuerpo, se trata de un grupo de grasas que en exceso pueden dañar la salud del sistema cardiovascular.

Asimismo, evitar consumir azúcar promueve un mejor estado en la salud del corazón.

El dejar de consumir azúcar ayuda a reducir el riesgo de problemas cardiovasculares. (Shutterstock)

Mayor energía

Aunque el azúcar es una fuente de energía, su calidad provoca que no sea la mejor forma de mantenerse despierto, ya que produce una sensación de cansancio. Es por ello que la especialista Allison Tallman recomienda a Eat this, not that dejar el ingrediente.

“Al renunciar a estos alimentos, y, por tanto, al azúcar, es probable que aumente nuestra energía y nos sintamos mejor que nunca”, puntualizó la experta.

Mejoría en la salud dental

Web MD explica que el azúcar es una de las principales razones por las cuales hay bacterias en los dientes.

Dejar atrás este ingrediente, especialmente su versión química o añadida, puede evitar que haya una decadencia en los dientes.

Menor riesgo de padecer diabetes

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), relatan que la diabetes es un tipo de enfermedad crónica que afecta la forma en la que el cuerpo absorbe la energía de ciertos alimentos.

Eat this, not that asegura que dejar de tomar bebidas con azúcares añadidos, como los refrescos, se asocia con un menor riesgo de padecer diabetes.

El consumo de azúcar se asocia con el riesgo de padecer diabetes. (Shutterstock)

¿Qué pasa si dejo de comer azúcar de golpe?

Dejar de comer azúcares añadidos en exceso es un gran paso hacia una alimentación más sana. A pesar de ello, existe un efecto secundario que puede surgir si se deja de consumir esta sustancia de golpe.

De acuerdo con Healthline hay ciertos estudios que señalan que la azúcar podría ser adictiva, por lo que algunas personas experimentan síntomas de abstinencia y antojos cuando dejan de consumirla de un instante a otro.

Estos síntomas pueden ser ansiedad, mal humor, fatiga, náusea y hasta cansancio que puede alterar los patrones de sueño. Para reducir estas molestas, Healthline recomienda seguir estas acciones: