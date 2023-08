¿Qué pasa si tomas café con azúcar? 3 opciones para sustituirlo

“Un buen café no necesita azúcar y el malo no se lo merece”, asegura un dicho popular. Hay quienes acostumbran agregar ingredientes extra a esta bebida llena de cafeína; sin embargo, existen maneras para evitar hacerlo.

El café es una infusión que se obtiene por medio de unas semillas de nombre homónimo y que se caracteriza por ser una fuente de cafeína, aquel alcaloide que tiene un efecto directo en el sistema nervioso y produce una sensación de alerta.

Esta bebida forma parte de la rutina de varias personas, ya que ayuda a conseguir un empujoncito de energía. A pesar de ello, por su fuerte sabor amargo, hay quienes prefieren agregarle ingredientes para que sea más dulce.

El café es una fuente de cafeína. (Shutterstock)

¿Cómo dejar de tomar café con azúcar?

De acuerdo con Healthline, un sitio especializado en temas de salud, agregar azúcar en el café puede ser perjudicar la salud por los efectos secundarios de aquel ingrediente. Es por ello que se recomienda no agregarlo.

Healthline asegura que agregar azúcar puede eliminar algunos de los efectos beneficiosos del café, como mayores niveles de energía, promover control de peso, entre otros. Estas son algunas alternativas para endulzar la bebida.

Utiliza canela

Entre las recomendaciones que hace Healthline para beber un café más saludable, el sitio especializado asegura que se debería optar por el uso moderado de canela para endulzar la bebida.

Se trata de una especia que proviene de un árbol de nombre homónimo que se caracteriza por su dulce aroma y sabor.

La canela es un ingrediente que, dependiendo de su tipo, puede tener ciertos efectos secundarios. Es por ello que Healhtline aconseja utilizar su versión ceylán que incluso suele ser un poco más picante que dulce.

La canela es una de las formas que hacen al café más saludable. (Foto: Especial).

Utilizar cocoa

Según el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, la cocoa es un polvo que se obtiene de la semilla de un fruto llamado cacao. Este ingrediente se utiliza para los diferentes platillos de repostería y pastelería.

Es decir, según Web MD, el cacao es la versión sin procesar de la cocoa y ambas tienen ciertos beneficios siempre y cuando no tengan ingredientes añadidos.

Healhtline explica que la cocoa se encuentra llena de antioxidantes que se asocian con beneficios para el cuerpo como la reducción de problemas cardíacos; sin embargo, su consumo en exceso tampoco es recomendado.

Se puede utilizar la cocoa para endulzar un poco al café, aunque muchas versiones del polvo contienen azúcares añadidos. Es importante tratar de encontrar la que no contenga este ingrediente dañino u optar por una versión casera.

El café y chocolate son dos de los sabores favoritos alrededor del mundo. (Foto: Shutterstock).

Utilizar miel

La miel es un ingrediente que podría cambiar el sabor del café por completo. Sin embargo, según Healthline, a diferencia de la azúcar, este elemento puede proporcionar ciertas vitaminas, minerales y antioxidantes que benefician al cuerpo.

Tampoco es recomendable utilizar la miel en exceso debido a su alta cantidad de calorías y azúcares.

La miel puede endulzar al café, aunque puede cambiar su valor nutricional. (Shutterstock)

¿Es mejor tomar el café solo?

A pesar de aquellas recomendaciones para sustituir el azúcar, la mejor forma de tomar el café es sin ningún tipo de ingrediente añadido. Esto se debe a que el valor nutricional de la bebida sufre cambios.

El portal de Eat this, not that asegura que el café negro es la mejor forma de mantener bajos los niveles de calorías y azúcares. Para evitar los efectos negativos de esta bebida, se recomienda consumir alrededor de 4 a 5 tazas por día que se traduce a 400 miligramos.

El café es una bebida que influye en la salud del corazón. (Foto: Shutterstock).

El consumo excesivo de azúcar ha sido relacionado con algunas afectaciones en la salud. Estas son algunas de ellas de acuerdo con el sitio de Harvard Medical School:

Problemas cardiovasculares

Aumento en la presión arterial

Aumento de peso

Riesgo de padecer diabetes tipo II

Riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer

¿Qué le pasa al cuerpo cuando tomas café sin azúcar?

Según Healthline el café negro es una bebida baja en calorías que contiene pequeñas cantidades de vitaminas y minerales que benefician al cuerpo.

El consumo moderado de esta bebida tiene varios efectos en el cuerpo, principalmente la sensación de alerta por la presencia de cafeína. De igual manera, Healthline comenta que el café sin azúcar se puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes tipo II y evitar problemas en el hígado como la cirrosis.

“El café negro no solo aporta beneficios estéticos a nuestro organismo, sino que también ayuda a prevenir algunas enfermedades graves”, explicó la especialista Helen Goldstein en conversación con el sitio de Eat this, not that.